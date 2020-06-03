Ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет може очолити Міністерство освіти і науки України. За інформацією ЗМІ, кандидатуру Шкарлета рекомендували ректори ВНЗ на зустрічі з президентом Зеленським.

Кандидатуру Шкарлета розглядає профільний комітет

3 червня 2020 року прізвища кандидатів на посаду очільника МОН розглядає профільний комітет Верховної Ради. Про це інформує Lb.ua.

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Що відомо про Сергія Шкарлета:

Сергію Шкарлету – 47 років.

Шкарлет – доктор економічних наук, професор.

У 2010 році він став наймолодшим ректором в Україні, очоливши Чернігівський національний технологічний університет.

У 2010 році балотувався до Чернігівської облради від Партії регіонів .

. У 2015 році – вже від Блоку Петра Порошенка.

Хто ще серед претендентів на МОН

За інформацією "Української правди", на співбесіді в Офісі Президента уже побували кандидати на посаду міністра, серед яких – народна депутатка від партії "Слуга народу" Юлія Гришина та президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень.

Кремень заперечив плани очолити МОН, а Гришина поки ситуацію не коментує. Наразі відомство тимчасово очолює Любомира Мандзій.