Ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет может возглавить Министерство образования и науки Украины. По информации СМИ, кандидатуру Шкарлета рекомендовали ректоры вузов на встрече с президентом Зеленским.

Кандидатуру Шкарлета рассматривает профильный комитет

3 июня 2020 года фамилии кандидатов на должность главы МОН рассматривает профильный комитет Верховной Рады. Об этом информирует Lb.ua.

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Что известно про Сергея Шкарлета:

Сергею Шкарлету – 47 лет.

Шкарлет – доктор экономических наук, профессор.

В 2010 году он стал самым молодым ректором в Украине, возглавив Черниговский национальный технологический университет.

В 2010 году баллотировался в Черниговский облсовет от Партии регионов.

В 2015 году – уже от Блока Петра Порошенко.

Кто еще среди претендентов на главу МОН

По информации "Украинской правды", на собеседовании в Офисе Президента уже побывали кандидаты на должность министра, среди которых – народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень.

Кремень опроверг планы возглавить МОН, а Гришина пока ситуацию не комментирует. Сейчас ведомство временно возглавляет Любомира Мандзий.