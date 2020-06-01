Александра Антонюк может стать новым министром образования, – Лещенко
Член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко отметил, что новой главой Министерства образования может стать Александра Антонюк. Как заявил Лещенко, она является главным кандидатом на эту должность.
Лещенко сообщил об этом в телеграме со ссылкой на собственные источники.
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Сергей Лещенко добавил, что фракция Слуги народа обсудит кандидатуру Антонюк 1 июня. И в случае одобрения, проголосует за ее назначение на этой недели.
Известно, что Антонюк является заместителем директора по научной работе в Институте математики НАНУ. А также является доктором наук и старшим научным сотрудником.
Добавим, что ранее нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявлял, что министерство может возглавить Юлия Гришина. Ее кандидатуру поддержали и коллеги по фракции, и президент Зеленский.
Что известно о Юлии Гришиной
- Явлеятся партнером юридической бизнес-школы "CTRL.School". А также профессором кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Тараса Шевченко.
- В "Честно" сообщают, что она входит в подкомиссии по праву научно-методической комиссии по высшему образованию Министерства образования и науки Украины.