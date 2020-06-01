Член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко отметил, что новой главой Министерства образования может стать Александра Антонюк. Как заявил Лещенко, она является главным кандидатом на эту должность.

Лещенко сообщил об этом в телеграме со ссылкой на собственные источники.

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Сергей Лещенко добавил, что фракция Слуги народа обсудит кандидатуру Антонюк 1 июня. И в случае одобрения, проголосует за ее назначение на этой недели.

Известно, что Антонюк является заместителем директора по научной работе в Институте математики НАНУ. А также является доктором наук и старшим научным сотрудником.

Добавим, что ранее нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявлял, что министерство может возглавить Юлия Гришина. Ее кандидатуру поддержали и коллеги по фракции, и президент Зеленский.

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