Юлия Гришина может стать министром образования и науки: что о ней известно

Юлию Гришину могут назначить на должность министра образования Украины. Сейчас идет сбор среди народных депутатов. Гришина с августа 2019 года является народным депутатом Украины. Интересные факты из биографии вероятно будущего министра образования и науки – в нашем материале.

О перестановках в Кабинете Министров стало известно 4 марта.

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Биография Юлии Гришиной

Родилась Гришина Юлия Николаевна (девичья фамилия Щотова) 16 июня 1978 года в городе Киеве, где проживает до сих пор.

С 2019 года является народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" (№133 в списке). Также Гришина член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.



Вероятная министр родом из Киева / фото: Укринформ

Образование



Вероятная министр также стажировалась во многих украинских университетах / фото: Фейсбук Юлии Гришиной

в 1995 году окончила школу и поступила на юридический факультет Киевского национального университета;

в 2006 году Юлия Щотова получила научную степень кандидата юридических наук;

в 2013 году защитила докторскую диссертацию по юридическим наукам (оба степени полученные по специальности трудовое право).

Владеет немецким языком на уровне А1.

Карьера

С 2009 по 2013 год была деканом юридического факультета в Академии труда и социальных отношений

С 2014 по 2019 год Гришина работала в должности профессора кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

С 2018 года и по сей день она управляющий партнер юридической бизнес-школы "CTRL.School". Также работает судьей Третейского суда организации Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев.

В 2019 году стала народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". За время работы в должности дала 95 обещаний. 7 из них выполнила и 2 провалила. Остальные остались в процессе.



Юлия Гришина была народным депутатом / фото: Obozrevatel

Во время работы в парламенте входила в Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций. Была главой подкомитета по вопросам высшего образования.

4 марта 2020 года Юлия Гришина может стать новой главой Министерства образования и науки.

Семья

В 2014 году Юлия Щотова вышла замуж за Гришина Игоря Вячеславовича и взяла фамилию мужа. Воспитывает двух дочерей – Щотову Владу Руслановну и Гришину Алису Игоревну.



Юлия Гришина на заседании комитета / фото: Фейсбук Юлии Гришиной