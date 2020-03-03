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      Анна Новосад заявила, что уходит в отставку из-за нового состава правительства, – СМИ

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      Министр образования и науки Анна Новосад отказалась работать в правительстве Дениса Шмыгаля и заявила об отставке. Хотя главу Министерства образования менять не планировали.

      Анна Новосад изъявила желание оставить должность министра образования. Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на собственные источники.

      Узнайте больше: Денис Шмыгаль может возглавить правительство: что о нем известно

      Министра образования не собирались менять, но Новосад не согласна работать в составе правительства, озвученном сегодня на заседании фракции "Слуга народа" президентом,
      – говорится в сообщении.

      Поэтому глава ведомства и заявила о своей отставке.

      По словам нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, министерство может возглавить Юлия Гришина. Ее кандидатуру якобы поддерживают и коллеги по фракции, и президент Зеленский.

      Что известно про Юлию Гришину

      • Является партнером юридической бизнес-школы "CTRL.School". А также профессором кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Тараса Шевченко.
      • В "Честно" сообщают, что она входит в подкомиссию по праву научно-методической комиссии по высшему образованию Министерства образования и науки Украины.

      Обратите внимание! Ранее нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук в комментарии 24 каналу заявил, что во фракции длятся консультации в отношении должностей министра образования и министра экономики в новом правительстве.

      Что известно о внеочередном заседании Рады?Дмитрий Разумков созвал заседание Верховной Рады на 4 марта по требованию президента Зеленского. На нем депутаты рассмотрят несколько вопросов, некоторые из них могут касаться ротаций в Кабинете Министров Украины.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Максим Бужанский Слуга народа Владимир Зеленский Ганна Новосад
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