Анна Новосад заявила, что уходит в отставку из-за нового состава правительства, – СМИ

Министр образования и науки Анна Новосад отказалась работать в правительстве Дениса Шмыгаля и заявила об отставке. Хотя главу Министерства образования менять не планировали.

Анна Новосад изъявила желание оставить должность министра образования. Об этом сообщает "НВ" со ссылкой на собственные источники.

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Министра образования не собирались менять, но Новосад не согласна работать в составе правительства, озвученном сегодня на заседании фракции "Слуга народа" президентом,

– говорится в сообщении.

Поэтому глава ведомства и заявила о своей отставке.

По словам нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского, министерство может возглавить Юлия Гришина. Ее кандидатуру якобы поддерживают и коллеги по фракции, и президент Зеленский.

Что известно про Юлию Гришину

Является партнером юридической бизнес-школы "CTRL.School". А также профессором кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Тараса Шевченко.

В "Честно" сообщают, что она входит в подкомиссию по праву научно-методической комиссии по высшему образованию Министерства образования и науки Украины.

Обратите внимание! Ранее нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук в комментарии 24 каналу заявил, что во фракции длятся консультации в отношении должностей министра образования и министра экономики в новом правительстве.

Что известно о внеочередном заседании Рады?Дмитрий Разумков созвал заседание Верховной Рады на 4 марта по требованию президента Зеленского. На нем депутаты рассмотрят несколько вопросов, некоторые из них могут касаться ротаций в Кабинете Министров Украины.