Ганна Новосад заявила, що йде у відставку через новий склад уряду, – ЗМІ

Міністерка освіти і науки Ганна Новосад відмовилася працювати в уряді Дениса Шмигаля та заявила про відставку. Хоча очільницю Міністерства освіти змінювати не планували.

Ганна Новосад виявила бажання залишити посаду міністерки освіти. Про це повідомляє "НВ" з посиланням на власні джерела.

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Міністра освіти не збиралися змінювати, але Новосад не згодна працювати в складі уряду, озвученому сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу" президентом,

– йдеться в повідомленні.

Тому очільниця відомства й заявила про свою відставку.

За словами нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського, міністерство може очолити Юлія Гришина. Її кандидатуру начебто підтримують і колеги по фракції, і президент Зеленський.

Що відомо про Юлію Гришину

Є партнеркою юридичної бізнес-школи "CTRL.School". А також професоркою кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Тараса Шевченка.

У "Чесно" повідомляють, що вона входить до підкомісії з права науково-методичної комісії з вищої освіти Міністерства освіти й науки України.

Зверніть увагу! Раніше нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук у коментарі 24 каналу заявив, що у фракції тривають консультації щодо посад міністра освіти та міністра економіки в новому уряді.

Що відомо про позачергове засідання Ради? Дмитро Разумков скликав засідання Верховної Ради на 4 березня на вимогу президента Зеленського. На ньому депутати розглядатимуть декілька питань, деякі з них можуть стосуватися ротацій у Кабінеті Міністрів України.