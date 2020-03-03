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      Ганна Новосад заявила, що йде у відставку через новий склад уряду, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Ганна Новосад заявила, що йде у відставку / Пресслужба Кабміну

      Міністерка освіти і науки Ганна Новосад відмовилася працювати в уряді Дениса Шмигаля та заявила про відставку. Хоча очільницю Міністерства освіти змінювати не планували.

      Ганна Новосад виявила бажання залишити посаду міністерки освіти. Про це повідомляє "НВ" з посиланням на власні джерела.

      Дізнайтесь більше: Денис Шмигаль може очолити уряд: що про нього відомо

      Міністра освіти не збиралися змінювати, але Новосад не згодна працювати в складі уряду, озвученому сьогодні на засіданні фракції "Слуга народу" президентом,
      – йдеться в повідомленні.

      Тому очільниця відомства й заявила про свою відставку.

      За словами нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського, міністерство може очолити Юлія Гришина. Її кандидатуру начебто підтримують і колеги по фракції, і президент Зеленський. 

      Що відомо про Юлію Гришину

      • Є партнеркою юридичної бізнес-школи "CTRL.School". А також професоркою кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Тараса Шевченка.
      • У "Чесно" повідомляють, що вона входить до підкомісії з права науково-методичної комісії з вищої освіти Міністерства освіти й науки України.

      Зверніть увагу! Раніше нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук у коментарі 24 каналу заявив, що у фракції тривають консультації щодо посад міністра освіти та міністра економіки в новому уряді. 

      Що відомо про позачергове засідання Ради? Дмитро Разумков скликав засідання Верховної Ради на 4 березня на вимогу президента Зеленського. На ньому депутати розглядатимуть декілька питань, деякі з них можуть стосуватися ротацій у Кабінеті Міністрів України.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Максим Бужанський Слуга народу Володимир Зеленський Ганна Новосад
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