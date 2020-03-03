Чи залишаться Новосад і Милованов на своїх посадах у новому Кабміні: що кажуть у "Слузі народу"
Наразі у "Слузі народу" тривають консультації щодо посад міністра освіти та міністра економіки в новому уряді. Тому питання чинних очільників цих відомств Ганни Новосад і Тимофія Милованова ще не вирішено.
Про це розповів народний депутат України від "Слуги народу" Юрій Камельлчук у коментарі 24 каналу. Зауважимо, що перед цим відбулося засідання пропрезидентської фракції, на якому й мали визначити майбутній уряд. 4 числа його мають запропонувати під час позачергового засідання Верховної Ради.
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Камельчук запевнив, що у Кабміні відбудуться зміни.
Щодо міністра освіти наразі тривають консультації. З Миловановим тривають консультації загалом щодо того, який вигляд матиме Мінекономіки. І чи він залишиться. А якщо залишається, то що саме він очолюватиме,
– зауважив Камельчук.
Парламентар додав, що чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться на своїй посаді й у новому Кабміні. Водночас він підтвердив, що новим прем’єром стане Денис Шмигаль.