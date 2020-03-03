Зеленський відвідає Нові Санжари та оголосить про звільнення Скалецької, – Дубінський

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський переконує, що 4 березня президент Володимир Зеленський здійснить візит до Нових Санжар. Тут він може оголосити про звільнення Зоряни Скалецької з посади міністра охорони здоров’я.

За словами Дубінського, про звільнення Скалецької можуть оголосити й 3 березня. А може це відбутися й наступного дня під час візиту Зеленського до Нових Санжар, передає УНН.

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Нардеп повідомив, що 4 березня має відбутися звільнення людей, які зараз перебувають на обсервації у Нових Санжарах. І саме там, можливо, відбудеться звільнення Скалецької.

"Але я знаю, що обговорюють призначення пана Ємця на посаду міністра охорони здоров'я", – підкреслив Дубінський.

Те, що Скалецька не збереже посаду міністра охорони здоров’я у коментарі ресурсу підтвердили поінформовані джерела, що є близькими до Офісу Президента.

За їхніми даними Скалецька піде у відставку разом з усім складом кабміну Олексія Гончарука. Водночас її кандидатуру на посаду очільниці МОЗ у новому уряді не розглядають. Щоправда, хто стане новим міністром охорони здоров'я, поки невідомо. Наразі розглядають низку кандидатів, серед яких – керівник Центру дитячої кардіохірургії Ілля Ємець, нардеп Валерій Зуб та екс-керівник Одеської обладміністрації Максим Степанов.

У відставку з усім складом Кабміну Скалецька, ймовірно, піде перебуваючи в обсервації у Нових Санжарах, додали в ОПУ.

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