Зеленский посетит Новые Санжары и объявит об увольнении Скалецкой, – Дубинский

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский утверждает, что 4 марта президент Владимир Зеленский осуществит визит в Новые Санжары. Здесь он может объявить об увольнении Зоряны Скалецкой с должности министра здравоохранения.

По словам Дубинского, об увольнении Скалецкой могут объявить и 3 марта. А может это произойти и на следующий день во время визита Зеленского в Новые Санжары, передает УНН.

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Нардеп сообщил, что 4 марта должно состояться освобождение людей, которые сейчас находятся на обсервации в Новых Санжарах. И именно там, возможно, будут уволена Скалецкая.

"Но я знаю, что обсуждают назначение господина Емца на должность министра здравоохранения", – подчеркнул Дубинский.

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