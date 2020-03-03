21:11
3 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ РУСЛАН РЯБОШАПКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Диснейленд по-русски. Смертная казнь от Жириновского
      Вєсті Кремля
      20:41, сегодня
      Вести.UA: Богдан мстит Зеленскому. Волшебное слово "Коломойский"
      Вєсті.UA
      20:17, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ РУСЛАН РЯБОШАПКА

      Известен состав будущего правительства Дениса Шмыгаля

      - Читати новину українською

      Обязанности премьер-министра после увольнения Алексея Гончарука будет исполнять Денис Шмигаль. Вероятнее всего, его и изберут новым главой правительства. Сейчас Шмигаль является вице-премьер-министром Украины и министром развития общин и территорий. Эту должность занимает с 4 февраля, до этого возглавлял Ивано-Франковскую ОГА.

      Об этом информирует корреспондент 24 канала, который находится в Верховной Раде. Там проходит заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Зеленского.

      О том, что вопрос о назначении Шмыгаля "уже решен" пишет в своем телеграм-канале также журналист "Украинской правды" Роман Кравец. Он также информирует о том, что в парламент уже поступило заявление Гончарука об отставке.

      Актуально: Денис Шмыгаль может возглавить правительство: что о нем известно

      Шмыгаль – исполняющий обязанности премьера. Решено,
      – отмечает он.

      Также журналист утверждает, что министр внутренних дел Аваков останется на должности.

       
       


      О заявлении Гончарука на увольнение, которое поступило в парламент пишет и бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

      Министерство финансов, по данным Мосийчука, возглавит Игорь Уманский.

      Кто такой Уманский?
      Украинский экономист, политик, исполняющий обязанности министра финансов после отставки Виктора Пинзеныка в втором правительстве Юлии Тимошенко

      Издание "Левый берег" со ссылкой на три источника в партии "Слуга народа" информирует о еще как минимум 8 новых министров, которые могут войти в новое правительство Дениса Шмыгаля.

      Министерство экономики

      Вместо Тимофея Милованова новым министром может стать Роман Жуковский, который ранее возглавлял профильное управление в Секретариате президента Виктора Ющенко. Интересно, что его мама – Валентина Жуковская – в свое время возглавляла банк "Надра".

      Министерство сельского хозяйства

      Сам Милованов правительство не покинет, но возглавит другое ведомство. По данным СМИ, речь идет о Министерстве сельского хозяйства.

      Министр Кабинета министров тоже поменяется. Вместо Дмитрия Дубилета, который с августа 2019 года находился на этом посту, может оказаться Олег Демчина.

      Министерство развития общин и территорий

      Его до сих пор возглавлял Денис Шмигаль. Впрочем, поскольку он очевидно станет премьером, его должность в ведомстве могут получить Алексей Чернышов или Людмила Бугай.

      Министерство по реинтеграции

      Это ведомство может возглавить Алексей Резников.

      Что известно о Резникове?
      Он бывший соратник Виталия Кличко, сейчас представляет Украину в Трехсторонней контактной группе. Был секретарем Киевсовета в 2014 – 2015 годах и заместителем председателя КГГА в 2016 – 2018 годах. До прихода в политику Резников был известным и авторитетным адвокатом.

      Министерство здравоохранения

      Зоряну Скалецкую, которая сейчас находится в обсервации в Новых Санжарах, наверное тоже заменят. Новым главой Минздрава, по данным СМИ, станет Илья Емец. Он уже возглавлял Минздрав короткое время в 2010 – 2011 годах.

      Кто такой Илья Емец?
      Украинский врач, директор медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины, кардиохирург, доктор медицинских наук. Возглавлял Минздрав год (с 2010 по 2011 год) в правительстве Николая Азарова.

      Министерство спорта

      Возглавить ведомство может олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт.

      Вице-премьер по вопросам оборонной промышленности

      Эту должность могут отдать Роману Коростелеву, руководителю Киевского конструкторского бюро "Луч".

      Министерство обороны Украины

      Накануне появлялась информация о том, что на место Загороднюка претендуют трое кандидатов. Среди них звучало имя Андрея Тарана.

      Сейчас СМИ подтверждают, что именно его назначат в новое правительство на эту должность. Это вроде – протеже главы Офиса Президента Андрея Ермака.

      Что известно о Таране?
      Это – генерал-лейтенант Вооруженных сил в отставке. Таран был уволен в запас в 2016 году, до этого был представителем Украины в СЦКК, а также входил в подгруппы по вопросам безопасности в ТКГ в Минске.

      Министерство иностранных дел

      Место Вадима Пристайко, как об этом ранее сообщали СМИ, займет Дмитрий Кулеба. Сейчас он является вице-премьером по евроинтеграции.

      Министерство соцполитики

      Кресло главы ведомства хотят отдать Марине Лазебной.

      Кто такая Лазебная?
      В августе 2019 года, во время премьерства Владимира Гройсмана, она была назначена начальником Государственной социальной службы, но уже через полтора месяца Кабмин Алексея Гончарука ее уволил.

      В 2013 – 2014 годах она руководила службой занятости. До Госслужбы занятости работала в Департаменте труда и занятости Минсоцполитики, секретариате Кабмина и в Министерстве экономики.

      По информации 24 канала, Руслана Рябошапку, скорее всего, 4 марта не будут увольнять с поста генпрокурора. Рада просто заслушает его отчет. Об этом в комментарии нашему корреспонденту сообщил нардеп Александр Скичко.

      Внимание! Продолжается заседание фракции "Слуги народа", на котором, вероятно, решается ротация кадров в правительстве. На встрече присутствовал президент Владимир Зеленский.

      Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости политики Новости Украины Алексей Гончарук Арсен Аваков Денис Шмыгаль
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:50 Лига наций: соперники сборной Украины на групповой стадии
      Юрій Семенюк
      сегодня , 19:25 Последствия коронавируса для Украины и мира: ждать ли финансового кризиса
      Юлія Поскробок
      28 февраля , 14:30 Современные методы лечения геморроя: почему важно при первых симптомах обратиться к врачу
      28 февраля , 15:57 В покерной серии турниров разыграют 5 миллионов гривен онлайн
      сегодня , 19:00 Little Big на Евровидении от России. Почему это еще один элемент гибридной войны?
      Єлизавета Герасимюк
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук