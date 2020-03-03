Известен состав будущего правительства Дениса Шмыгаля

Обязанности премьер-министра после увольнения Алексея Гончарука будет исполнять Денис Шмигаль. Вероятнее всего, его и изберут новым главой правительства. Сейчас Шмигаль является вице-премьер-министром Украины и министром развития общин и территорий. Эту должность занимает с 4 февраля, до этого возглавлял Ивано-Франковскую ОГА.

Об этом информирует корреспондент 24 канала, который находится в Верховной Раде. Там проходит заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Зеленского.

О том, что вопрос о назначении Шмыгаля "уже решен" пишет в своем телеграм-канале также журналист "Украинской правды" Роман Кравец. Он также информирует о том, что в парламент уже поступило заявление Гончарука об отставке.

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Шмыгаль – исполняющий обязанности премьера. Решено,

– отмечает он.

Также журналист утверждает, что министр внутренних дел Аваков останется на должности.



О заявлении Гончарука на увольнение, которое поступило в парламент пишет и бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Министерство финансов, по данным Мосийчука, возглавит Игорь Уманский.

Кто такой Уманский?

Украинский экономист, политик, исполняющий обязанности министра финансов после отставки Виктора Пинзеныка в втором правительстве Юлии Тимошенко

Издание "Левый берег" со ссылкой на три источника в партии "Слуга народа" информирует о еще как минимум 8 новых министров, которые могут войти в новое правительство Дениса Шмыгаля.

Министерство экономики

Вместо Тимофея Милованова новым министром может стать Роман Жуковский, который ранее возглавлял профильное управление в Секретариате президента Виктора Ющенко. Интересно, что его мама – Валентина Жуковская – в свое время возглавляла банк "Надра".

Министерство сельского хозяйства

Сам Милованов правительство не покинет, но возглавит другое ведомство. По данным СМИ, речь идет о Министерстве сельского хозяйства.

Министр Кабинета министров тоже поменяется. Вместо Дмитрия Дубилета, который с августа 2019 года находился на этом посту, может оказаться Олег Демчина.

Министерство развития общин и территорий

Его до сих пор возглавлял Денис Шмигаль. Впрочем, поскольку он очевидно станет премьером, его должность в ведомстве могут получить Алексей Чернышов или Людмила Бугай.

Министерство по реинтеграции

Это ведомство может возглавить Алексей Резников.

Что известно о Резникове?

Он бывший соратник Виталия Кличко, сейчас представляет Украину в Трехсторонней контактной группе. Был секретарем Киевсовета в 2014 – 2015 годах и заместителем председателя КГГА в 2016 – 2018 годах. До прихода в политику Резников был известным и авторитетным адвокатом.

Министерство здравоохранения

Зоряну Скалецкую, которая сейчас находится в обсервации в Новых Санжарах, наверное тоже заменят. Новым главой Минздрава, по данным СМИ, станет Илья Емец. Он уже возглавлял Минздрав короткое время в 2010 – 2011 годах.

Кто такой Илья Емец?

Украинский врач, директор медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины, кардиохирург, доктор медицинских наук. Возглавлял Минздрав год (с 2010 по 2011 год) в правительстве Николая Азарова.

Министерство спорта

Возглавить ведомство может олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт.

Вице-премьер по вопросам оборонной промышленности

Эту должность могут отдать Роману Коростелеву, руководителю Киевского конструкторского бюро "Луч".

Министерство обороны Украины

Накануне появлялась информация о том, что на место Загороднюка претендуют трое кандидатов. Среди них звучало имя Андрея Тарана.

Сейчас СМИ подтверждают, что именно его назначат в новое правительство на эту должность. Это вроде – протеже главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Что известно о Таране?

Это – генерал-лейтенант Вооруженных сил в отставке. Таран был уволен в запас в 2016 году, до этого был представителем Украины в СЦКК, а также входил в подгруппы по вопросам безопасности в ТКГ в Минске.

Министерство иностранных дел

Место Вадима Пристайко, как об этом ранее сообщали СМИ, займет Дмитрий Кулеба. Сейчас он является вице-премьером по евроинтеграции.

Министерство соцполитики

Кресло главы ведомства хотят отдать Марине Лазебной.

Кто такая Лазебная?

В августе 2019 года, во время премьерства Владимира Гройсмана, она была назначена начальником Государственной социальной службы, но уже через полтора месяца Кабмин Алексея Гончарука ее уволил.



В 2013 – 2014 годах она руководила службой занятости. До Госслужбы занятости работала в Департаменте труда и занятости Минсоцполитики, секретариате Кабмина и в Министерстве экономики.

По информации 24 канала, Руслана Рябошапку, скорее всего, 4 марта не будут увольнять с поста генпрокурора. Рада просто заслушает его отчет. Об этом в комментарии нашему корреспонденту сообщил нардеп Александр Скичко.

Внимание! Продолжается заседание фракции "Слуги народа", на котором, вероятно, решается ротация кадров в правительстве. На встрече присутствовал президент Владимир Зеленский.