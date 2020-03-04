Алексей Чернышов может возглавить Министерство развития общин и территорий: что о нем известно
Алексей Чернышов может стать новым министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля, который пробыл на этой должности всего месяц. Все, что известно о жизни и карьере Алексея Чернышева – читайте в материале 24 канала.
Биография Алексея Чернышова
Алексей Чернышев родился 4 сентября 1977 года в Харькове.
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Образование
В Харькове получил два образования: экономиста и юриста. В 1999 году он окончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия", в 2002-м – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.
После получения первого образования Чернышов продолжил обучение за границей. Он отправился в американский штат Пенсильвания, где прошел программу по управлению проектами на базе компании Westinghouse.
Карьера
Еще студентом Чернышев начал работать в продуктовой компании Telesens. Она занимается разработкой и внедрением промышленных программных решений. С 2004 до 2013 года занимал руководящие должности в концерне АВЭК, который принадлежит одному из самых влиятельных харьковчан – бизнесмену и политику Александру Фельдману. Чернышов сначала был заместителем президента по развитию, затем он возглавил концерн. Также занимал должность председателя наблюдательного совета.
В 2012 году Чернышев создал собственную инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development. Она занималась большими проектами коммерческой недвижимости, привлечением зарубежных инвестиций в страну. После этого появились еще 2 инвестиционные компании: VI2 Partner и Kyiv Vision Foundation. Последняя занимается не только инвестициями, но и популяризирует украинскую культуру и современное искусство.
Алексей Чернышов / Фото: фейсбук Чернышова
Какие еще компании принадлежат Чернышову:
- "АМ Проперти Групп".
- Cornicularius Limited.
- Fashion Retail LTD.
- Половина компании "Блум Девелопмент".
В октябре 2019 года бизнесмен и инвестор стал чиновником. Президент Владимир Зеленский назначил Чернышова председателем Киевской облгосадминистрации.
Личная жизнь
Алексей Чернышов женат. Его жена Светлана кандидат филологических наук и доцент кафедры иностранных языков исторического и философского факультетов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. У супругов Чернышевых двое сыновей: Михаил и Иван.
Состояние и имущество
Будущий министр владеет квартирой в Киеве площадью 208,7 квадратных метра, жилым домом и земельным участком на Киевщине. На жену Чернышова записаны квартира в Никополе и еще 3 – в столице. Также Чернышов задекларировал ценные часы бренда Rolex, Patek Philippe Nautilus, Ulysse Nardin, A. Lange & Sohne, Cartier.
Автопарк супругов:
- Land Rover Autobiography.
- Mercedes-Benz S500.
- Skoda Octavia A5.
- Land Rover.
Наличными Чернышов сохраняет 7,4 миллиона гривен, 501 тысячу долларов и 54,4 тысячи евро.
Скандалы
Алексея Чернышова СМИ называют близким партнером сразу нескольких влиятельных персон в украинском политикуме. Он является давним соратником народного депутата из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Фельдмана. Ранее Чернышов даже возглавлял концерн, который основал Фельдман".
Также его связывают с олигархом Игорем Коломойским. Журналист и бывший парламентарий Сергей Лещенко утверждает, "что Коломойский якобы встречался с Чернышевым и согласовал его кандидатуру".
Что известно о назначении Алексея Чернышова
На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта премьер-минист Алексей Гончарук ушел в отставку. Вместе с ним ушли все министры, кроме 4 чиновников, которые останутся на своих должностях в новом правительстве Шмыгаля:
- вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
- министр юстиции Денис Малюська;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Алексей Чернышов может возглавить Министерство развития общин и территорий, которым ранее руководил Денис Шмигаль, а ранее – Алена Бабак. За назначение Чернышева должна проголосовать Верховная Рада 4 марта.