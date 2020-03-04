Алексей Чернышов может возглавить Министерство развития общин и территорий: что о нем известно

Алексей Чернышов может стать новым министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля, который пробыл на этой должности всего месяц. Все, что известно о жизни и карьере Алексея Чернышева – читайте в материале 24 канала.

Биография Алексея Чернышова

Алексей Чернышев родился 4 сентября 1977 года в Харькове.

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Образование

В Харькове получил два образования: экономиста и юриста. В 1999 году он окончил Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия", в 2002-м – Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого.

После получения первого образования Чернышов продолжил обучение за границей. Он отправился в американский штат Пенсильвания, где прошел программу по управлению проектами на базе компании Westinghouse.

Карьера

Еще студентом Чернышев начал работать в продуктовой компании Telesens. Она занимается разработкой и внедрением промышленных программных решений. С 2004 до 2013 года занимал руководящие должности в концерне АВЭК, который принадлежит одному из самых влиятельных харьковчан – бизнесмену и политику Александру Фельдману. Чернышов сначала был заместителем президента по развитию, затем он возглавил концерн. Также занимал должность председателя наблюдательного совета.

В 2012 году Чернышев создал собственную инвестиционно-девелоперскую компанию Eastgate Development. Она занималась большими проектами коммерческой недвижимости, привлечением зарубежных инвестиций в страну. После этого появились еще 2 инвестиционные компании: VI2 Partner и Kyiv Vision Foundation. Последняя занимается не только инвестициями, но и популяризирует украинскую культуру и современное искусство.



Алексей Чернышов / Фото: фейсбук Чернышова

Какие еще компании принадлежат Чернышову:

"АМ Проперти Групп".

Cornicularius Limited.

Fashion Retail LTD.

Половина компании "Блум Девелопмент".

В октябре 2019 года бизнесмен и инвестор стал чиновником. Президент Владимир Зеленский назначил Чернышова председателем Киевской облгосадминистрации.

Личная жизнь

Алексей Чернышов женат. Его жена Светлана кандидат филологических наук и доцент кафедры иностранных языков исторического и философского факультетов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. У супругов Чернышевых двое сыновей: Михаил и Иван.

Состояние и имущество

Будущий министр владеет квартирой в Киеве площадью 208,7 квадратных метра, жилым домом и земельным участком на Киевщине. На жену Чернышова записаны квартира в Никополе и еще 3 – в столице. Также Чернышов задекларировал ценные часы бренда Rolex, Patek Philippe Nautilus, Ulysse Nardin, A. Lange & Sohne, Cartier.

Автопарк супругов:

Land Rover Autobiography.

Mercedes-Benz S500.

Skoda Octavia A5.

Land Rover.

Наличными Чернышов сохраняет 7,4 миллиона гривен, 501 тысячу долларов и 54,4 тысячи евро.

Скандалы

Алексея Чернышова СМИ называют близким партнером сразу нескольких влиятельных персон в украинском политикуме. Он является давним соратником народного депутата из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Фельдмана. Ранее Чернышов даже возглавлял концерн, который основал Фельдман".

Также его связывают с олигархом Игорем Коломойским. Журналист и бывший парламентарий Сергей Лещенко утверждает, "что Коломойский якобы встречался с Чернышевым и согласовал его кандидатуру".

Что известно о назначении Алексея Чернышова

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта премьер-минист Алексей Гончарук ушел в отставку. Вместе с ним ушли все министры, кроме 4 чиновников, которые останутся на своих должностях в новом правительстве Шмыгаля:

вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

министр юстиции Денис Малюська ;

; министр внутренних дел Арсен Аваков ;

; министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Алексей Чернышов может возглавить Министерство развития общин и территорий, которым ранее руководил Денис Шмигаль, а ранее – Алена Бабак. За назначение Чернышева должна проголосовать Верховная Рада 4 марта.