Олексій Чернишов може очолити Міністерство розвитку громад і територій: що про нього відомо

Олексій Чернишов може стати новим міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля, який пробув на цій посаді лише місяць. Все, що відомо про життя та кар'єру Олексія Чернишова – читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія Олексія Чернишова

Олексій Чернишов народився 4 вересня 1977 року у Харкові.

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Освіта

У Харкові отримав дві освіти: економіста та юриста. У 1999 році він закінчив Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія", у 2002-му – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.

Після отримання першої освіти Чернишов продовжив навчання за кордоном. Він вирушив в американський штат Пенсильванія, де пройшов програму з управління проєктами на базі компанії Westinghouse.

Кар'єра

Ще студентом Чернишов почав працювати у продуктовій компанії Telesens. Вона займається розробкою і впровадженням промислових програмних рішень. З 2004 до 2013 року обіймав керівні посади у концерні АВЕК, який належить одному з найвпливовіших харків'ян – бізнесменові й політику Олександру Фельдману. Чернишов спочатку був заступником президента з розвитку, потім він очолив концерн. Також обіймав посаду голови наглядової ради.

У 2012 році Чернишов створив власну інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development. Вона займалася великими проєктами комерційної нерухомості, залученням закордонних інвестицій в країну. Після цього з'явилися ще 2 інвестиційні компанії: VI2 Partner та Kyiv Vision Foundation. Остання займається не лише інвестиціями, але й популяризує українську культуру та сучасне мистецтво.



Олексій Чернишов / Фото: фейсбук Чернишова

Які ще компанії належать Чернишову:

"АМ Проперті Груп".

Cornicularius Limited.

Fashion Retail LTD.

Половина компанії "Блум Девелопмент".

У жовтні 2019 року бізнесмен та інвестор став чиновником. Президент Володимир Зеленський призначив Чернишова головою Київської облдержадміністрації.

Особисте життя

Олексій Чернишов одружений. Його дружина Світлана кандидат філологічних наук і доцент кафедри іноземних мов історичного і філософського факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Подружжя Чернишових має двоє синів: Михайла та Івана.

Статки та майно

Майбутній міністр володіє квартирою у Києві, площею 208,7 метра квадратних, житловим будинком та земельною ділянкою на Київщині. На дружину Чернишова записані квартира у Нікополі та ще 3 – у столиці. Також Чернишов задекларував цінні годинники бренду Rolex, Patek Philippe Nautilus, Ulysse Nardin, A. Lange & Sohne, Cartier.

Автопарк подружжя:

Land Rover Autobiography.

Mercedes-Benz S500.

Skoda Octavia A5.

Land Rover.

Готівкою Чернишов зберігає 7,4 мільйона гривень, 501 тисячу доларів та 54,4 тисячі євро.

Скандали

Олексія Чернишова ЗМІ називають близьким партнером відразу декількох впливових персон в українському політикумі. Він є давнім соратником народного депутата з "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Фельдмана. Раніше Чернишов навіть очолював концерн, який заснував Фельдман".

Також його пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Журналіст і колишній парламентарій Сергій Лещенко стверджує, "що Коломойський нібито зустрічався з Чернишовим і погодив його кандидатуру".

Що відомо про призначення Олексія Чернишова

На позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня прем'єр-мініст Олесій Гончарук пішов у відставку. Разом з ним пішли всі міністри, окрім 4 посадовців, які залишаться на своїх посадах у новому уряді Шмигаля:

віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ;

; міністр юстиції Денис Малюська ;

; міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ;

; міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Олексій Чернишов може очолити Міністерство розвитку громад і територій, яким раніше керував Денис Шмигаль, а раніше – Альона Бабак. За призначення Чернишова має проголосувати Верховна Рада 4 березня.