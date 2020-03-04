Олексій Чернишов може очолити Міністерство розвитку громад і територій: що про нього відомо
Олексій Чернишов може стати новим міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля, який пробув на цій посаді лише місяць. Все, що відомо про життя та кар'єру Олексія Чернишова – читайте у матеріалі 24 каналу.
Біографія Олексія Чернишова
Олексій Чернишов народився 4 вересня 1977 року у Харкові.
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Освіта
У Харкові отримав дві освіти: економіста та юриста. У 1999 році він закінчив Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія", у 2002-му – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
Після отримання першої освіти Чернишов продовжив навчання за кордоном. Він вирушив в американський штат Пенсильванія, де пройшов програму з управління проєктами на базі компанії Westinghouse.
Кар'єра
Ще студентом Чернишов почав працювати у продуктовій компанії Telesens. Вона займається розробкою і впровадженням промислових програмних рішень. З 2004 до 2013 року обіймав керівні посади у концерні АВЕК, який належить одному з найвпливовіших харків'ян – бізнесменові й політику Олександру Фельдману. Чернишов спочатку був заступником президента з розвитку, потім він очолив концерн. Також обіймав посаду голови наглядової ради.
У 2012 році Чернишов створив власну інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development. Вона займалася великими проєктами комерційної нерухомості, залученням закордонних інвестицій в країну. Після цього з'явилися ще 2 інвестиційні компанії: VI2 Partner та Kyiv Vision Foundation. Остання займається не лише інвестиціями, але й популяризує українську культуру та сучасне мистецтво.
Олексій Чернишов / Фото: фейсбук Чернишова
Які ще компанії належать Чернишову:
- "АМ Проперті Груп".
- Cornicularius Limited.
- Fashion Retail LTD.
- Половина компанії "Блум Девелопмент".
У жовтні 2019 року бізнесмен та інвестор став чиновником. Президент Володимир Зеленський призначив Чернишова головою Київської облдержадміністрації.
Особисте життя
Олексій Чернишов одружений. Його дружина Світлана кандидат філологічних наук і доцент кафедри іноземних мов історичного і філософського факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Подружжя Чернишових має двоє синів: Михайла та Івана.
Статки та майно
Майбутній міністр володіє квартирою у Києві, площею 208,7 метра квадратних, житловим будинком та земельною ділянкою на Київщині. На дружину Чернишова записані квартира у Нікополі та ще 3 – у столиці. Також Чернишов задекларував цінні годинники бренду Rolex, Patek Philippe Nautilus, Ulysse Nardin, A. Lange & Sohne, Cartier.
Автопарк подружжя:
- Land Rover Autobiography.
- Mercedes-Benz S500.
- Skoda Octavia A5.
- Land Rover.
Готівкою Чернишов зберігає 7,4 мільйона гривень, 501 тисячу доларів та 54,4 тисячі євро.
Скандали
Олексія Чернишова ЗМІ називають близьким партнером відразу декількох впливових персон в українському політикумі. Він є давнім соратником народного депутата з "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Фельдмана. Раніше Чернишов навіть очолював концерн, який заснував Фельдман".
Також його пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським. Журналіст і колишній парламентарій Сергій Лещенко стверджує, "що Коломойський нібито зустрічався з Чернишовим і погодив його кандидатуру".
Що відомо про призначення Олексія Чернишова
На позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня прем'єр-мініст Олесій Гончарук пішов у відставку. Разом з ним пішли всі міністри, окрім 4 посадовців, які залишаться на своїх посадах у новому уряді Шмигаля:
- віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
- міністр юстиції Денис Малюська;
- міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
- міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Олексій Чернишов може очолити Міністерство розвитку громад і територій, яким раніше керував Денис Шмигаль, а раніше – Альона Бабак. За призначення Чернишова має проголосувати Верховна Рада 4 березня.