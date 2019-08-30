Министр юстиции Денис Малюська: юрист и издатель

Новым министром юстиции стал Денис Малюська, депутат Верховной Рады ІХ созыва, который прошел в парламент от партии "Слуга народа". Чем будущий министр занимался до того, как попал в большую политику – в материале 24 канала.

Образование будущего министра

Назначение Дениса Малюська на должность министра юстиции удивило многих. В инсайдерских списках претендентов на министерские кресла его фамилии не видно. Однако в юридических кругах его фамилию хорошо знают. Еще в 2002 году он окончил Киевский национальный университет им. Шевченко по специальности "Правоведение". Впоследствии с 2012 по 2016 годы учился в Лондонском университете, где получил академическую степень "Магистр права LLM".

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Карьерный рост

Свой трудовой путь Денис Малюська начал еще будучи студентом. Так, в 2003 году устроился в юридическую фирму и консультировал по вопросам предпринимательства. А уже в 2004 году молодой юрист основал адвокатскую фирму "Бизнес-право". За год стал основателем компании "Советник пресс". Это издательская фирма, которая занималась публикацией журналов и периодических изданий.



Среди юристов Малюська известный специалист / Фото из личного Facebook политика

В 2010 году его карьера продолжала активно развиваться и Малюська занял должность консультанта по развитию частного сектора International Finance Corporation. В его обязанности входило оказание поддержки правительствам Украины и стран Центральной Азии. Впоследствии был избран заместителем председателя правления BRDO/World Bank Group. Это независимый неправительственный экспертно-аналитический центр, созданный по инициативе Министерства экономического развития и торговли и западных партнеров, в частности, Всемирного банка и правительства Канады.

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А уже на досрочных парламентских выборах 2019 года будущий министр впервые баллотировался в Верховную Раду в списке партии "Слуга народа" под номером 21.

Заявления политика

О реформах. Денис Малюська считает проблемой хаотичность и бессистемность украинских реформ. По его убеждению, именно это мешает развиваться Украине. Ведь при более ответственном подходе к реформированию разных сфер страна будет развиваться с другой динамикой и сможет быстро урегулировать внутренние проблемы.

О законах. По мнению Министра юстиции законы Украины, которые разрабатывались на основе советских, должны быть изменены. Они являются одним из факторов торможения не только экономического развития страны, но и культурного.



С прмьером Малюська знаком несколько лет / Фото из личного Facebook политика

О Конституции. Реформа Основного закона может стать плодородной почвой для взращивания нового поколения современных украинцев.

О рейдерстве. Команда Владимира Зеленского активно говорила о борьбе с рейдерством, а сам будущий министр обещал решить эту проблему путем правильных голосований в Раде.

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Об инвесторах. По убеждению Малюськи, инвесторов от Украины отпугивает не столько коррупция, сколько отсутствие гарантий защиты бизнеса.

Семья

Министр юстиции Денис Малюська женат и имеет большую семью. Его жена – Рабчинская Людмила. Имеет четверых детей: трех дочерей – Елизавету, Ульяну и Соломию и сына Нестора.



Новый состав правительства / Инфографика 24 канала