Міністр юстиції Денис Малюська: правник і видавець

Новим Міністром юстиції став Денис Малюська, депутат Верховної Ради ІХ скликання, який пройшов до парламенту від партії "Слуга народу". Чим майбутній міністр займався до того, як потрапив у велику політику – в матеріалі 24 каналу.

Освіта майбутнього міністра

Призначення Дениса Малюська на посаду міністра юстиції здивувало багатьох. В інсайдерських переліках претендентів на міністерські крісла його прізвище не з’являлось. Проте в юридичних колах його прізвище добре знають. Ще в 2002 році він закінчив Київський національний університет ім. Шевченка за спеціальністю "Правознавство". Згодом з 2012 по 2016 роки навчався в Лондонському університеті, де отримав академічну ступінь "Магістр права LLM".

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Кар’єрний розвиток

Свій трудовий шлях Денис Малюська розпочав ще будучи студентом. Так, в 2003 році влаштувався в юридичну фірму і консультував з питань підприємництва. А вже в 2004 році молодий юрист заснував адвокатську фірму "Бізнес-право". За рік став засновником компанії "Радник прес". Це видавнича фірма, яка займалась публікацією журналів та періодичних видань.



Серед юристів Малюська знаний фахівець / Фото з особистого Facebook політика

В 2010 році його кар’єра продовжувала активно розвиватись і Малюська обійняв посаду консультанта з розвитку приватного сектора International Finance Corporation. До його обов’язків входило надання технічної підтримки урядам України та країн Центральної Азії. Згодом був обраний заступником голови правління BRDO/World Bank Group. Це незалежний неурядовий експертно-аналітичний центр, створений за ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі та західних партнерів, зокрема, Всесвітнього банку і уряду Канади.

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А вже на дочасних парламентських виборах 2019 року майбутній міністр вперше балотувався до Верховної Ради в списку партії "Слуга народу" під номером 21.

Заяви політика

Про реформи. Денис Малюська вважає проблемою хаотичність і безсистемність українських реформ. На його переконання, саме це заважає розвиватись Україні. Адже при більш відповідальному підході до реформування різних сфер країна розвиватиметься з іншою динамікою і зможе швидко врегулювати внутрішні проблеми.

Про закони. На переконання Міністра юстиції закони України, які розроблялись на основі радянських, мають бути змінені. Вони є одним із факторів гальмування не лише економічного розвитку країни, а й культурного.



З прм’єром Малюська знайомий кілька років / Фото з особистого Facebook політика

Про Конституцію. Реформа Основного закону може стати родючим ґрунтом для плекання нового покоління сучасних українців.

Про рейдерство. Команда Володимира Зеленського активно говорила про боротьбу з рейдерством, а сам майбутній міністр обіцяв вирішити цю проблему шляхом правильних голосувань у Раді.

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Про інвесторів. На переконання Малюська, інвесторів від України відлякує не стільки корупція, скільки відсутність гарантій захисту бізнесу.

Родина

Міністр юстиції Денис Малюська одружений і має велику сім’ю. Його дружина – Рабчинська Людмила. Має чотирьох дітей: трьох дочок – Єлизавету, Уляну та Соломію і сина Нестора.



Новий склад уряду / Інфографіка 24 каналу