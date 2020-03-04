Рада проголосовала за отставку Гончарука

Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Его заявление поступило в парламент 4 марта. После этого профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление Гончарука об отставке.

За соответствующее решение проголосовали 353 народных избранника. Воздержались 49 нардепов, не голосовали – 9. И ни один парламентарий не проголосовал против.

Краткая биография: Гончарук заявил об отставке: что надо знать о премьер-министре

Голосование по фракциям:

"Слуга народа": за – 240, воздержались – 4, не голосовали – 1.

"Оппоплатформа": за – 39, не голосовали – 4.

"Европейская солидарность": за – 0, воздержались – 25.

"Батькивщина": за – 20, не голосовали – 1.

Группа "За будущее": за – 18, воздержались – 2.

"Голос": за – 0, воздержались – 20.

Группа "Доверие": за – 17.

внефракционные: за – 19, не голосовали – 1.



Голосование за отставку Гончарука по фракциям / Фото: Совет

Перед голосованием за отставку Гончарука выступил президент Владимир Зеленский. Он резюмировал работу правительства Гончарука и пояснил, что действующему премьеру надо уйти.

Мне не стыдно за наше правительство, но мы бы хотели им гордиться. Это правительство сделало больше, чем все прошлые правительства. Но это, скорее, минус предыдущим Кабминам. Не плюс нашему правительству. Сегодня на внутриполитическом поле имеющимся проблемам и правительству тесно. Они больше не могут существовать рядом, значит, кто-то из них должен уйти,

– заявил Зеленский.

Важно: В этом правительстве не воровали, – Гончарук выступил с последней речью на посту премьера

Теперь президент Владимир Зеленский должен подать новую кандидатуру на должность главы Кабмина, которую впоследствии рассмотрит Верховная Рада.

Новым главой правительства, скорее всего, станет Денис Шмыгаль, который сейчас является вице-премьер-министром и министром развития общин и территорий. В то же время кандидатуры на должность нового первого вице-премьера пока нет.

Обратите внимание: Денис Шмыгаль может возглавить правительство: что о нем известно

Отставка Гончарука: что об этом известно

28 февраля украинские СМИ сообщили, что премьер-министр Алексей Гончарук якобы повторно написал заявление об отставке. Мол, его разозлили постоянные сообщения о поисках замены для него. Сам Гончарук неоднократно подчеркивал, что никаких заявлений не писал и с президентом об этом не говорил.

3 марта после заседания фракции "Слуги народа" появилась информация, что премьер Гончарук все же написал заявление об отставке. Документ поступил в Верховную Раду на следующий день.

Однако это уже не первый случай, когда Гончарук мог уйти в отставку. 15 января в сети распространили запись разговора якобы Алексея Гончарука с руководством НБУ и председателем Минфина. Фигуранты придумывали объяснение для президента Зеленского о причинах укрепления курса гривны.

Больше о скандале о якобы прослушке Гончарука – читайте по ссылке.

Заметим, что вместе с Гончаруком в отставку уйдут все министры. В то же время в новом правительстве Шмыгаля останутся на своих должностях:

вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров ;

; министр юстиции Денис Малюська;

министр внутренних дел Арсен Аваков ;

; а вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.

Кто и какие должности займет в обновленном правительстве