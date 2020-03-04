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      Рада проголосувала за відставку Гончарука

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      Депутати проголосували за відставку Гончарука / Пресслужба Кабміну

      Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Його заява надійшла до парламенту 4 березня. Після цього профільний комітет рекомендував Раді прийняти заяву Гончарука про відставку.

      За відповідне рішення проголосували 353 народних обранців. Утрималися 49 нардепів, не голосували – 9. І жоден парламентар не проголосував проти.

      Коротка біографія: Гончарук заявив про відставку: що треба знати про прем'єр–міністра

      Голосування по фракціях:

      • "Слуга народу": "за" – 240, "утрималися" – 4, "не голосували" – 1.
      • "Оппоплатформа": "за" – 39, "не голосували" – 4.
      • "Європейська солідарність": "за" – 0, "утрималися" – 25.
      • "Батьківщина": "за" – 20, "не голосували" – 1.
      • Група "За майбутнє": "за" – 18, "утрималися" – 2.
      • "Голос": – "за" – 0, "утрималися" – 20.
      • Група "Довіра": "за" – 17.
      • позафракційні: – "за" – 19, "не голосували" – 1.

      Голосування за відставку Гончарука
      Голосування за відставку Гончарука по фракціях / Фото: Рада

      Перед голосуванням за відставку Гончарука виступив президент Володимир Зеленський. Він резюмував роботу уряду Гончарука та пояснив, що чинному прем'єру треба піти. 

      Мені не соромно за наш уряд, але ми б хотіли ним пишатись. Цей уряд зробив більше, ніж усі минулі уряди. Але це, скоріше, мінус попереднім Кабмінам. Не плюс нашому уряду. Сьогодні на внутрішньополітичному полі наявним проблемам та уряду затісно. Вони більше не можуть існувати поруч, отже, хтось із них повинен піти,
      – заявив Зеленський.

      Важливо: У цьому уряді не крали, – Гончарук виступив з останньою промовою на посаді прем'єра

      Тепер президент Володимир Зеленський має подати нову кандидатуру на посаду глави Кабміну, яку згодом розгляне Верховна Рада. 

      Новим очільником уряду, найімовірніше, стане Денис Шмигаль, який наразі є віцепрем'єр–міністром та міністром розвитку громад і територій. Водночас кандидатури на посаду нового першого віцепрем'єра наразі немає.

      Зверніть увагу: Денис Шмигаль може очолити уряд: що про нього відомо

      Відставка Гончарука: що про це відомо

      28 лютого українські ЗМІ повідомили, що прем'єр–міністр Олексій Гончарук нібито повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього. Сам Гончарук неодноразово наголошував, що ніяких заяв не писав і з президентом про це не говорив.

      3 березня після засідання фракції "Слуги народу", з'явилася інформація, що прем'єр Гончарук таки написав заяву про відставку. Документ надійшов до Верховної Ради на наступний день. 

      Однак це вже не перший випадок, коли Гончарук міг піти у відставку. 15 січня у мережі поширили запис розмови нібито Олексія Гончарука з керівництвом НБУ та очільницею Мінфіну. Фігуранти виробляли пояснення для президента Зеленського про причини зміцнення курсу гривні.

      Більше про скандал щодо нібито прослушки Гончарука – читайте за посиланням.

      Зауважимо, що разом з Гончаруком у відставку підуть всі міністри. Водночас у новому уряді Шмигаля залишаться на своїх посадах:

      • віцепрем'єр–міністр цифрової трансформації Михайло Федоров;
      • міністр юстиції Денис Малюська;
      • міністр внутрішніх справ Арсен Аваков;
      • а віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба буде тепер і міністром закордонних справ.

      Хто та які посади займе в оновленому уряді

      • міністром соцполітики замість Юлії Соколовської пропонують призначити Марину Лазебну;
      • очільником Мінветеранів замість Оксани Коляди призначать Сергія Бессараба;
      • міністром фінансів замість Оксани Маркарової пропонують Ігоря Уманського;
      • МОЗ замість Зоряни Скалецької очолить Ілля Ємець;
      • на Міноборони замість Андрія Загороднюка пропонують Андрія Тарана;
      • міністром енергетики замість Олексія Оржеля планують Івана Плачкова;
      • міністром розвитку громад і територій замість Дениса Шмигаля пропонують Олексія Чернишова;
      • міністром економіки замість Тимофія Милованова буде Роман Жуковський;
      • Тимофія Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу;
      • міністром Кабінету міністрів замість Дмитра Дубілета буде призначено Олега Немчинова;
      • МЗС замість Вадима Пристайка очолить Дмитро Кулеба.
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      Автор: Анастасія Зазуляк, Альона Захарова
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Верховна Рада Олексій Гончарук Новини політики Прослушка Гончарука
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