Олег Немчинов может стать новым министром Кабмина: факты из биографии

Олег Немчинов – может стать новым министром Кабинета министров Украины. Немчинова хотят назначить вместо Дмитрия Дубилета, который от августа 2019 года находился на этом посту. Читайте интересные факты из биографии нового министра Кабмина в материале 24 канала.

Биография Олега Немчинова

Олег Немчинов родился 1 мая 1977 года во Львове, в семье служащих.

В течении трех лет с начала войны на Востоке Украины он был офицером Государственной пограничной службы Украины, участник АТО.

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Образование

В 1994 году Немчинов закончил школу и поступил на географический факультет Львовского университета имени Ивана Франко. В 1999 году – окончил университет по специальности "География" и получил квалификацию географа-преподавателя.

В 1998 году Олег Немчинов в "Львовской политехнике" прошел военную подготовку по профилю: "Боевое применение мотострелковых подразделений, частей и соединений".

В 2011 году он получил квалификацию бакалавра по правоведению в Частном высшем учебном заведении "Львовский университет бизнеса и права".

В 2013 году – закончил аспирантуру, а в 2015 году – получил научную степень кандидата наук по государственному управлению.

Карьера

После окончания университета и до 2002 года Олег Немчинов начал работать инспектором в отделе работы с молодежью департамента гуманитарной и социальной политики.

До 2004 года Немчинов работал преподавателем в Львовском профессиональном училище.



Олег Немчинов является участником АТО / Фото: Facebook Олега Немчинова

В июне 2003 года он начинает свою политическую карьеру с должности помощника-консультанта народного депутата Александра Гудымы от фракции "Наша Украина".

В 2006 – 2009 годах Немчинов работал исполнительным директором в ассоциации "Строительные предприятия Львовщины" и заместителем гендиректора ООО "Производственно-коммерческая фирма "Отель "Независимость", ООО "Вольтер".

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После этого его назначают начальником главного управления промышленности и развития инфраструктуры Львовской облгосадминистрации. На этой должности Немчинов поработал в течение 2009 – 2010 годов.

В 2011 году Олег Немчинов несколько месяцев был заведующим учебно-организационного сектора во Львовском региональном институте государственного управления.

С 2011 года до января 2012 года он работал директором ООО "Строительный Альянс" (гостиница "Опера", ресторан "Панорама").

В течение 2012 – 2014 годов Немчинов работал преподавателем в Львовских институтах.



Немчинов работал секретарем Министерства молодежи и спорта / Фото: Facebook Олега Немчинова

В августе 2014 года Олег Немчинов начинает службу в Государственной пограничной службе Украины.

В 2016 году в течение двух месяцев он принимает участие в антитеррористической операции на территории Донецкой области.

И до 2017 года – он был руководителем Военно-гражданской администрации сел Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района Донецкой области.

После службы Олег Немчинов стал государственным секретарем Министерства молодежи и спорта Украины. Его назначили по результатам открытого конкурса распоряжением Кабинета Министров Украины.

4 марта Рада планирует отправить в отставку Кабинет Министров Алексея Гончарука. Олега Немчинова могут назначить на должность министра Кабинета Министров вместо Дмитрия Дубилета.

Семья

Жена Олега Немчинова – Оксана Немчинова (девичья фамилия Стецюк). Супруги вместе воспитывают сына – Андрея. Мать политика – Валентина Немчинова.



Семья Олега Немчинова / Фото: Facebook Олега Немчинова

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Декларация Олега Немчинова

Олег Немчинов подал декларацию на должность министра Кабинета министров Украины.

В декларации за 2019 год Немчинов владеет квартирой в Киеве площадью 32,5 квадратных метра. Также в его собственности четыре земельных участка, которые расположены во Львовской области. Он задекларировал на себя легковой автомобиль Chevrolet.

В собственности его жены находятся одна квартира во Львове, площадью 24,6 квадратных метров и земельный участок.

В декларации он также указал имущество своей матери – земельный участок. А вот в общей собственности Олега Немчинова и его матери находятся квартира и легковой автомобиль.

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Олег Немчинов в 2019 году получил более 115 тысяч гривен зарплаты за работу в Министерстве молодежи и спорта Украины. Также он получил 1295 ежегодной помощи участникам боевых действий. За работу в Львовском государственном университете физической культуры Немчинов задекларировал 24 тысяч 787 гривен заработной платы.

Сын Андрей Немчинов, получил подарок в денежной форме в размере 110 тысяч гривен. Доход жены за 2019 год составил 233 тысячи 17 гривен. В течении года она получала пособие на ребенка, доход от предоставления имущества в аренду и другие выплаты из Львовского государственного университета физической культуры.

В января 2020 года Олег Немчинов внес изменения в декларацию. Он указал информацию о покупке квартиры в Киеве стоимостью 166 тысяч гривен.