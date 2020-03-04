Олег Немчінов може стати новим міністром Кабміну: факти з біографії

Олег Немчінов – може стати новим міністром Кабінету міністрів України. Немчінова хочуть призначити замість Дмитра Дубілета, який від серпня 2019 року перебував на цій посаді. Читайте цікаві факти з біографії нового міністра Кабміну в матеріалі 24 каналу.

Біографія Олега Немчінова

Олег Немчінов народився 1 травня 1977 року у Львові, в родині службовців.

Протягом трьох років з початку війни на Сході України він був офіцером Державної прикордонної служби України, учасник АТО.

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Освіта

У 1994 році Немчінов закінчив школу та вступив на географічний факультет Львівського університету імені Івана Франка. У 1999 році – закінчив університет за спеціальністю "Географія" та отримав кваліфікацію географа-викладача.

У 1998 році Олег Немчінов у "Львівській політехніці" пройшов військову підготовку з профілем: "Бойове застосування мотострілецьких підрозділів, частин та з’єднань".

У 2011 році він здобув кваліфікацію бакалавра з правознавства у Приватному вищому навчальному закладі "Львівський університет бізнесу та права".

У 2013 – закінчив аспірантуру, а у 2015 році – отримав науковий ступень кандидата наук з державного управління.

Кар’єра

Після закінчення університету і до 2002 року Олег Немчінов почав працювати інспектором у відділі роботи з молоддю департаменту гуманітарної та соціальної політики.

До 2004 року Немчінов працював викладачем у Львівському професійному училищі.



Олег Немчінов є учасником АТО / Фото: Facebook Олега Немчінова

У червні 2003 року він починає свою політичну кар’єру з посади помічника-консультанта народного депутата Олександра Гудими від фракції "Наша Україна".

У 2006 – 2009 роках Немчінов працював виконавчим директором у асоціації "Будівельні підприємства Львівщини" та заступником гендиректора ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Готель "Незалежність", ТОВ "Євроготель".

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Після цього його призначають начальником головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Львівської облдержадміністрації. На цій посаді Немчінов попрацював протягом 2009 – 2010 років.

У 2011 році Олег Немчінов декілька місяців був завідувачем навчально-організаційного сектору у Львівському регіональному інституті державного управління.

З 2011 року до січня 2012 року він працював директором ТзОВ "Будівельний Альянс" (готель "Опера", ресторан "Панорама".

Протягом 2012 – 2014 років Немчінов працював викладачем у Львівських інститутах.



Немчінов працював секретарем Міністерства молоді та спорту / Фото: Facebook Олега Немчінова

У серпні 2014 року Олег Немчінов починає службу в Державній прикордонній службі України.

У 2016 році протягом двох місяців він бере участь в антитерористичній операції на території Донецької області.

І до 2017 року – він був керівником Військово-цивільної адміністрації сіл Комінтернове, Водяне та Заїченко Волноваського району Донецької області.

Після служби Олег Немчінов став державним секретарем Міністерства молоді та спорту України. Його призначили за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету Міністрів України.

4 березня Рада планує відправити у відставку Кабінет Міністрів Олексія Гончарука. Олега Немчінова можуть призначити на посаду міністра Кабінету Міністрів замість Дмитра Дубілета.

Родина

Дружина Олега Немчінова – Оксана Немчінова (дівоче прізвище Стецюк). Подружжя разом виховує сина – Андрія. Мати політика – Валентина Немчінова.



Сім'я Олега Немчінова / Фото: Facebook Олега Немчінова

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Декларація Олега Немчінова

У декларації за 2019 рік Немчінов володіє квартирою у Києві площею 32,5 квадратних метра. Також у його власності чотири земельні ділянки, які розташовані у Львівській області. Він задекларував на себе легковий автомобіль Chevrolet.

У власності його дружини перебувають одна квартира у Львові, площею 24,6 квадратних метрів та земельна ділянка.

В декларації він також вказав майно своє матері – земельна ділянка. А ось у спільній власності Олега Немчінова та його матері перебувають квартира та легковий автомобіль.

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Олег Немчінов у 2019 році отримав понад 115 тисяч гривень зарплати за роботу у Міністерстві молоді та спорту України. Також він отримав 1295 щорічної допомоги учасникам бойових дій. За роботу у Львівському державному університеті фізичної культури Немчінов задекларував 24 тисячі 787 гривень заробітної плати.

Син, Андрій Немчінов, отримав подарунок у грошовій формі розміром 110 тисяч гривень. Дохід дружини за 2019 рік склав 233 тисячі 17 гривень. Протягом року вона отримувала грошову допомогу на дитину, дохід від надання майна в оренду та інші виплати з Львівського державного університету фізичної культури.

У січні 2020 року Олег Немчінов вніс зміни до декларації. Він вказав інформацію про покупку квартири в Києві вартістю 1 мільйон 66 тисяч гривень.