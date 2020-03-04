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      Які міністри пішли у відставку: список

      - Читать новость на русском
      Які міністри пішли з уряду / Getty images

      Рада проголосувала за відставку уряду Олексія Гончарука. Він звільнив прем’єрське крісло для Дениса Шмигаля. Разом із Гончаруком зі своїми посадами розпрощалися більшість очільників міністерств.

      Так, про масштабні кадрові ротації в уряді було відомо раніше. А вже 4 березня на позачерговому засіданні парламенту стало відомо про те, що зі своїми посадами розпрощалися 9 міністрів.

      Увага! Новий склад Кабміну Дениса Шмигаля

      Перейшли з уряду Гончарука у "перезапущений" Кабмін глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

      Також залишилися в уряді, однак помінялися посадами Вадим Пристайко, який в уряді Гончарука був главою МЗС, та Дмитро Кулеба, який був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції.

      Оскільки на вакантні посади глав Міністерства освіти і науки та Міністерства культури поки не знайшли кандидатів, Ганна Новосад і Володимир Бородянський продовжать виконувати свої обов'язки до призначення їм заміни. Загалом вакантних посад у новому уряді 6. 

      Які посади є вакантними у новому уряді:

      • віцепрем'єра з питань економіки;
      • віцепрем'єра з питань оборони;
      • міністра економіки;
      • міністра освіти;
      • міністра культури;
      • міністра аграрного комплексу.

      Решта міністрів уряду Гончарука покинули свої посади.

      Хто покинув Кабмін:

      • Олексій Гончарук – був прем'єр-міністром України;
      • Тимофій Милованов – очолював Міністерство економіки;
      • Оксана Маркарова – очолювала Мінфін;
      • Оксана Коляда – очолювана Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (тепер розділене на 2: Міністерство з реінтеграції і Міністерство ветеранів);
      • Зоряна Скалецька – очолювала Міністерство охорони здоров’я;
      • Андрій Загороднюк – очолював Міноборони України;
      • Юлія Соколовська – очолювала Міністерство соціальної політики;
      • Олексій Оржель – очолював Міністерство енергетики;
      • Дмитро Дубілет – був міністром Кабінету Міністрів.

      Що відомо про відставку уряду Гончарука?Ще до появи інформації про позачергове засідання парламенту у ЗМІ ширились чутки про ймовірну відставку глави Кабміну Олексія Гончарука. Після того, як засідання Ради призначили на вечір 4 березня, в Офісі Президента підтвердили: до порядку денного попросили включити питання щодо розгляду декількох проєктів закону про уряд. А усі сумніви розвіялися вже після вечірнього засідання фракції "Слуги народу" 3 березня. Нардепи зустрічалися із президентом, а згодом підтвердили: і Гончарук, і більшість його міністрів 4 березня підуть у відставку.

      Врешті за відповідне рішення проголосували парламентарі, вони також обрали новий склад уряду.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новий уряд Шмигаля Кабінет Міністрів України Верховна Рада
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