Які міністри пішли у відставку: список

Рада проголосувала за відставку уряду Олексія Гончарука. Він звільнив прем’єрське крісло для Дениса Шмигаля. Разом із Гончаруком зі своїми посадами розпрощалися більшість очільників міністерств.

Так, про масштабні кадрові ротації в уряді було відомо раніше. А вже 4 березня на позачерговому засіданні парламенту стало відомо про те, що зі своїми посадами розпрощалися 9 міністрів.

Увага! Новий склад Кабміну Дениса Шмигаля

Перейшли з уряду Гончарука у "перезапущений" Кабмін глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також залишилися в уряді, однак помінялися посадами Вадим Пристайко, який в уряді Гончарука був главою МЗС, та Дмитро Кулеба, який був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Оскільки на вакантні посади глав Міністерства освіти і науки та Міністерства культури поки не знайшли кандидатів, Ганна Новосад і Володимир Бородянський продовжать виконувати свої обов'язки до призначення їм заміни. Загалом вакантних посад у новому уряді 6.

Які посади є вакантними у новому уряді:

віцепрем'єра з питань економіки;

віцепрем'єра з питань оборони;

міністра економіки;

міністра освіти;

міністра культури;

міністра аграрного комплексу.

Решта міністрів уряду Гончарука покинули свої посади.

Хто покинув Кабмін:

Олексій Гончарук – був прем'єр-міністром України;

– був прем'єр-міністром України; Тимофій Милованов – очолював Міністерство економіки;

– очолював Міністерство економіки; Оксана Маркарова – очолювала Мінфін;

– очолювала Мінфін; Оксана Коляда – очолювана Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (тепер розділене на 2: Міністерство з реінтеграції і Міністерство ветеранів);

– очолювана Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (тепер розділене на 2: Міністерство з реінтеграції і Міністерство ветеранів); Зоряна Скалецька – очолювала Міністерство охорони здоров’я;

– очолювала Міністерство охорони здоров’я; Андрій Загороднюк – очолював Міноборони України;

– очолював Міноборони України; Юлія Соколовська – очолювала Міністерство соціальної політики;

– очолювала Міністерство соціальної політики; Олексій Оржель – очолював Міністерство енергетики;

– очолював Міністерство енергетики; Дмитро Дубілет – був міністром Кабінету Міністрів.

Що відомо про відставку уряду Гончарука?Ще до появи інформації про позачергове засідання парламенту у ЗМІ ширились чутки про ймовірну відставку глави Кабміну Олексія Гончарука. Після того, як засідання Ради призначили на вечір 4 березня, в Офісі Президента підтвердили: до порядку денного попросили включити питання щодо розгляду декількох проєктів закону про уряд. А усі сумніви розвіялися вже після вечірнього засідання фракції "Слуги народу" 3 березня. Нардепи зустрічалися із президентом, а згодом підтвердили: і Гончарук, і більшість його міністрів 4 березня підуть у відставку.



Врешті за відповідне рішення проголосували парламентарі, вони також обрали новий склад уряду.