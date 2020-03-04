Які міністри пішли у відставку: список
Рада проголосувала за відставку уряду Олексія Гончарука. Він звільнив прем’єрське крісло для Дениса Шмигаля. Разом із Гончаруком зі своїми посадами розпрощалися більшість очільників міністерств.
Так, про масштабні кадрові ротації в уряді було відомо раніше. А вже 4 березня на позачерговому засіданні парламенту стало відомо про те, що зі своїми посадами розпрощалися 9 міністрів.
Увага! Новий склад Кабміну Дениса Шмигаля
Перейшли з уряду Гончарука у "перезапущений" Кабмін глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Також залишилися в уряді, однак помінялися посадами Вадим Пристайко, який в уряді Гончарука був главою МЗС, та Дмитро Кулеба, який був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції.
Оскільки на вакантні посади глав Міністерства освіти і науки та Міністерства культури поки не знайшли кандидатів, Ганна Новосад і Володимир Бородянський продовжать виконувати свої обов'язки до призначення їм заміни. Загалом вакантних посад у новому уряді 6.
Які посади є вакантними у новому уряді:
- віцепрем'єра з питань економіки;
- віцепрем'єра з питань оборони;
- міністра економіки;
- міністра освіти;
- міністра культури;
- міністра аграрного комплексу.
Решта міністрів уряду Гончарука покинули свої посади.
Хто покинув Кабмін:
- Олексій Гончарук – був прем'єр-міністром України;
- Тимофій Милованов – очолював Міністерство економіки;
- Оксана Маркарова – очолювала Мінфін;
- Оксана Коляда – очолювана Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (тепер розділене на 2: Міністерство з реінтеграції і Міністерство ветеранів);
- Зоряна Скалецька – очолювала Міністерство охорони здоров’я;
- Андрій Загороднюк – очолював Міноборони України;
- Юлія Соколовська – очолювала Міністерство соціальної політики;
- Олексій Оржель – очолював Міністерство енергетики;
- Дмитро Дубілет – був міністром Кабінету Міністрів.
Що відомо про відставку уряду Гончарука?Ще до появи інформації про позачергове засідання парламенту у ЗМІ ширились чутки про ймовірну відставку глави Кабміну Олексія Гончарука. Після того, як засідання Ради призначили на вечір 4 березня, в Офісі Президента підтвердили: до порядку денного попросили включити питання щодо розгляду декількох проєктів закону про уряд. А усі сумніви розвіялися вже після вечірнього засідання фракції "Слуги народу" 3 березня. Нардепи зустрічалися із президентом, а згодом підтвердили: і Гончарук, і більшість його міністрів 4 березня підуть у відставку.
Врешті за відповідне рішення проголосували парламентарі, вони також обрали новий склад уряду.