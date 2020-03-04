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      Какие министры ушли в отставку: список

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      Рада проголосовала за отставку правительства Алексея Гончарука. Он освободил премьерское кресло для Дениса Шмыгаля. Вместе с Гончаруком со своими должностями распрощались большинство руководителей министерств.

      Так, о масштабных кадровых ротациях в правительстве было известно ранее. А уже 4 марта на внеочередном заседании парламента стало известно о том, что со своими должностями расстались 9 министров.

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      Перешли из правительства Гончарука в "перезапущенный" Кабмин глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

      Также остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в правительстве Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.

      Поскольку на вакантные должности глав Министерства образования и науки и Министерства культуры пока не нашли кандидатов, Анна Новосад и Владимир Бородянский продолжат исполнять свои обязанности до назначения им замены. Всего вакантных должностей в новом правительстве 6.

      Какие должности являются вакантными в новом правительстве:

      • вице-премьера по вопросам экономики;
      • вице-премьера по вопросам обороны;
      • министра экономики;
      • министра образования;
      • министра культуры;
      • министра аграрного комплекса.

      Остальные министры правительства Гончарука покинули свои должности.

      Кто покинул Кабмин:

      • Алексей Гончарук – был премьер-министром Украины;
      • Тимофей Милованов – возглавлял Министерство экономики;
      • Оксана Маркарова – возглавляла Минфин;
      • Оксана Коляда – возглавляемая Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (теперь разделено на 2: Министерство по реинтеграции и Министерство ветеранов);
      • Зоряна Скалецкая – возглавляла Министерство здравоохранения;
      • Андрей Загороднюк – возглавлял Минобороны Украины;
      • Юлия Соколовская – возглавляла Министерство социальной политики;
      • Алексей Оржель – возглавлял Министерство энергетики;
      • Дмитрий Дубилет – был министром Кабинета Министров.

      Что известно об отставке правительства Гончарука? Еще до появления информации о внеочередном заседании парламента в СМИ поползли слухи о вероятной отставке главы Кабмина Алексея Гончарука. После того, как заседание Рады назначили на вечер 4 марта, в Офисе Президента подтвердили: в повестку дня попросили включить вопрос о рассмотрении нескольких проектов закона о правительстве. Но все сомнения развеялись уже после вечернего заседания фракции "Слуги народа" 3 марта. Нардепы встречались с президентом, а впоследствии подтвердили: и Гончарук, и большинство его министров 4 марта уйдут в отставку.

      В итоге за соответствующее решение проголосовали парламентарии, они также избрали новый состав правительства.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новое правительство Шмыгаля Кабинет Министров Украины Верховная Рада
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