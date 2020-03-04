Міністром оборони може стати Андрій Таран: що про нього відомо

Верховна Рада 4 березня збереться на позачергове засідання, скликане спікером Разумковим на вимогу президента Зеленського. Основним питанням для розгляду буде відставка уряду Олексія Гончарука та призначення нових очільників відомств. Зміни не оминуть Міністерство оборони України. Його новим керівником може стати Андрій Таран. Що про нього відомо – читайте у матеріалі 24 каналу.

Спершу у ЗМІ з’являлась інформація про те, що замість Андрія Загороднюка на посаду міністра оборони претендують аж 3 кандидати. Однак ввечері 3 березня керівництво держави, схоже, визначилося із основним. Це – Андрій Таран, призначення якого начебто лобіює глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Біографія Андрія Тарана

Андрій Таран народися 4 березня 1955 року у німецькому Франкфурті-на-Одері в родині військового.

У 1970-х роках він закінчив Київське зенітне ракетне інженерне училище. Там отримав спеціальність військового інженера-радіотехніка.

Після цього Таран служив у радянській армії, а у 80-х роках закінчив Військову академію ППО Сухопутних військ у Києві. Його спеціальність має назву "управління бойовими діями.

Окрім того, у 1993 році Андрій Таран пройшов перепідготовку в Інституті міжнародних відносин у Києві для дипломатичної служби.

У 1995 − 1996 роках отримав кваліфікацію магістра за спеціальністю "стратегія національних ресурсів" в Національному університеті оборони США у Вашингтоні.

Таран вільно володіє англійською мовою.

Військова кар’єра

З 1992 року Андрій Таран служив у центральному апараті Міноборони, через 2 роки він перейшов у Головне управління розвідки Міноборони.

З 1996 по 1998 роки він працював у Раді національної безпеки та оборони експертом центру стратегічного планування та аналізу.

Після цього повернувся у центральний апарат Міністерства оборони.

З 2005 по 2008 роки обіймав посаду начальника управління у Міноборони, а 3 2008-го був заступником керівника Головного управління розвідки Міноборони.

У грудні 2015-го року був призначений на посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, цю посаду офіційно займав до квітня 2016-го.

У 2016 році був звільнений в запас після досягнення граничного віку генеральської служби.

Дипломатична служба

З 1999 по 2004 роки Андрій Таран був військовим аташе при посольстві України у США.

З 2011 по 2014 роки він був представником Міністерства оборони у представництві України при ООН.

У вересні 2015 року Андрій Таран увійшов до робочої підгрупи з питань безпеки у ТКГ в Мінську. Працював у цій підгрупі до листопада 2015 року.

Також з квітня по серпень 2015 року був представником України у Спільному центрі контролю і координації на Донбасі (СЦКК).

Що ще відомо про Тарана

Під час його представництва в українському СЦКК з’явилася фейкова інформація про його звільнення через підозру у державній зраді. Такий допис оприлюднили на офіційній сторінці РНБО у твіттері 12 липня 2015 року.

"Генерал Таран звільнений з посади керівника української сторони СЦКК. Йому оголошено підозру за статтею 111 КК України (Державна зрада)",

– йшлося у дописі.

Втім, вже наступного дня у РНБО заявили, що їхній твіттер зламали і розмістили неправдивий допис. Олександр Турчинов, який на той момент був секретарем РНБО припустив, що це могла бути спроба російських спецслужб скомпрометувати Андрія Тарана. На його думку, це свідчить про професійну роботу військового.

Цікаво! У 2019 році Андрій Таран очолював передвиборчий штаб кандидата у президенти Ігоря Смешка.



Якраз у день свого ймовірного призначення у крісло глави Міноборони, 4 березня, Тарану виповнюється 65 років.

Декларація

У декларації за 2019 рік Таран вказав квартиру у Києві площею 100 квадратних метрів, а також дві земельні ділянки на Київщині, загальною площею у понад 2200 метрів квадратних.

Окрім того, Таран вніс у декларацію 3 легкові автомобілі: марки Buick 2013 року випуску (вартість – 351 042 гривень), авто Infifnity 2007 року випуску (153 913 гривень), авто Mercedes Benz 2001 року випуску (59 754 гривень).

Андрій Таран у 2019 році отримав зарплату на суму 29 477 гривень, державну соціальну і матеріальну допомогу на суму 10 250 гривень, зарплату з Міноборони на суму 283 605 гривень та пенсію у розмірі 184 400 гривень.

Зберігає такі готівкові активи: 21 тисячу доларів, 5 тисяч євро та 16 154 гривень.

Сім’я

Таран одружений. З дружиною Вікторією у шлюбі має двох дітей.