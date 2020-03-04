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      Министром обороны может стать Андрей Таран: что о нем известно

      - Читати новину українською
      Андрей Таран / фото з соцсетей

      Верховная Рада 4 марта соберется на внеочередное заседание, созванное спикером Разумковым на требование президента Зеленского. Основным вопросом для рассмотрения будет отставка правительства Алексея Гончарука и назначение новых руководителей ведомств. Изменения не обойдут Министерство обороны Украины. Его новым руководителем может стать Андрей Таран. Что о нем известно – читайте в материале.

      Сначала в СМИ появлялась информация о том, что вместо Андрея Загороднюка на должность министра обороны претендуют сразу 3 кандидата. Однако вечером 3 марта руководство государства, похоже, определилось с основным. Это – Андрей Таран, назначение которого якобы лоббирует глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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      Биография Андрея Тарана

      Андрей Таран родился 4 марта 1955 года в немецком Франкфурте-на-Одере в семье военного.

      В 1970-х годах он окончил Киевское зенитное ракетное инженерное училище. Там получил специальность военного инженера-радиотехника.

      После этого Таран служил в советской армии, а в 80-х годах окончил Военную академию ПВО Сухопутных войск в Киеве. Его специальность называется "управление боевыми действиями.

      Кроме того, в 1993 году Андрей Таран прошел переподготовку в Институте международных отношений в Киеве для дипломатической службы.

      В 1995 − 1996 годах получил квалификацию магистра по специальности "стратегия национальных ресурсов" в Национальном университете обороны США в Вашингтоне.

      Таран свободно владеет английским языком.

      Военная карьера

      С 1992 года Андрей Таран служил в центральном аппарате Минобороны, через 2 года он перешел в Главное управление разведки Минобороны.

      С 1996 по 1998 годы он работал в Совете национальной безопасности и обороны экспертом центра стратегического планирования и анализа.

      После этого вернулся в центральный аппарат Министерства обороны.

      С 2005 по 2008 годы занимал должность начальника управления в Минобороны, а с 2008-го был заместителем руководителя Главного управления разведки Минобороны.

      В декабре 2015-го года был назначен на должность первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ, эту должность официально занимал до апреля 2016-го.

      В 2016 году был уволен в запас по достижении предельного возраста генеральской службы.

      Дипломатическая служба

      С 1999 по 2004 годы Андрей Таран был военным атташе при посольстве Украины в США.

      С 2011 по 2014 годы он был представителем Министерства обороны в представительстве Украины при ООН.

      В сентябре 2015 года Андрей Таран вошел в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в ТКГ в Минске. Работал в этой подгруппе до ноября 2015 года.

      Также с апреля по август 2015 года был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации в Донбассе (СЦКК).

      Что еще известно о Таране

      Во время его представительства в украинском СЦКК появилась фейковая информация о его увольнении по подозрению в государственной измене. Такое сообщение обнародовали на официальной странице СНБО в твиттере 12 июля 2015 года.

      Генерал Таран уволен с должности руководителя украинской стороны СЦКК. Ему объявлено подозрение по статье 111 УК Украины (Государственная измена),
      – говорилось в публикации.

      Впрочем, уже на следующий день в СНБО заявили, что их твиттер взломали и разместили ложное сообщение. Александр Турчинов, который на тот момент был секретарем СНБО предположил, что это могла быть попытка российских спецслужб скомпрометировать Андрея Тарана. По его мнению, это свидетельствует о профессиональной работе военного.

      Интересно! В 2019 году Андрей Таран возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.

      Как раз в день своего вероятного назначения в кресло главы Минобороны, 4 марта, Тарану исполняется 65 лет.

      Декларация

      В декларации за 2019 год Таран указал квартиру в Киеве площадью 100 квадратных метров, а также два земельных участка на Киевщине, общей площадью более 2200 квадратных метров.

      Кроме того, Таран внес в декларацию 3 легковые автомобиля: марки Buick 2013 года выпуска (стоимость – 351 042 гривен), авто Infifnity 2007 года выпуска (153 913 гривен), авто Mercedes Benz 2001 года выпуска (59 754 гривен).

      Андрей Таран в 2019 году получил зарплату на сумму 29 477 гривен, государственную социальную и материальную помощь на сумму 10 250 гривен, зарплату с Минобороны на сумму 283 605 гривен и пенсию в размере 184 400 гривен.

      Сохраняет такие наличные активы: 21 тысячу долларов, 5 тысяч евро и 16 154 гривен.

      Семья

      Таран женат. С женой Викторией в браке имеет двух детей.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Кабинет Министров Украины Отставка правительства Гончарука Новости политики Новости Украины Міністерство оборони України
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