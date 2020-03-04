Дмитра Кулебу призначили головою МЗС України

Верховна Рада 9 скликання на позачерговому засіданні 4 березня проголосувала за призначення Дмитра Кулеби міністром закордонних справ. За це рішення проголосували 288 депутатів.

Дмитро Кулеба замінить на посаді голови МЗС України Вадима Пристайка, який стане віцепрем'єр-міністром з європейської інтеграції.

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Голосування за Кулебу по фракціям / Скріншот з відео

Довідка. Позачергове засідання Верховної Ради скликав Президент Володимир Зеленський. Під час нього звільнили Олексія Гончарука і попередній уряд.

Новий уряд Шмигаля: список

Після відставки Олексія Гончарука Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля. До цього він був віцепрем'єром в уряді Гончарука.

Перелік міністрів:

віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – Вадим Пристайко;

– Вадим Пристайко; віцепрем'єр, міністр з реінтеграції окупованих територій – Олексій Резінков;

– Олексій Резінков; віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації – Михайло Федров;

– Михайло Федров; міністр фінансів – Ігор Уманський ;

– Ігор Уманський ; міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов;

– Олексій Чернишов; міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;

– Арсен Аваков; міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець;

– Ілля Ємець; міністр спорту – Вадим Гутцайт ;

– Вадим Гутцайт ; міністр оборони України – Андрій Таран;

– Андрій Таран; міністр закордонних справ – Дмитро Кулеба ;

– Дмитро Кулеба ; міністр соціальної політики – Марина Лазебна;

– Марина Лазебна; міністр у справах ветеранів – Сергій Бессараб;

– Сергій Бессараб; міністр інфраструктури – Владислав Криклій;

– Владислав Криклій; міністр юстиції – Денис Малюська;

– Денис Малюська; міністр Кабінету міністрів – Олег Немчінов.

Крім того, Денис Шмигаль розповів, що у чинному уряді залишаються вакантними чотири посади, а ще за двома напрямками є ідея щодо розширення.



Новий склад уряду / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про Дмитра Кулебу: основні факти