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      Дмитра Кулебу призначили головою МЗС України

      - Читать новость на русском
      Дмитро Кулеба став главою МЗС України / kmu.gov.ua

      Верховна Рада 9 скликання на позачерговому засіданні 4 березня проголосувала за призначення Дмитра Кулеби міністром закордонних справ. За це рішення проголосували 288 депутатів.

      Дмитро Кулеба замінить на посаді голови МЗС України Вадима Пристайка, який стане віцепрем'єр-міністром з європейської інтеграції.

      Радимо ознайомитись: Міністром закордонних справ став Дмитро Кулеба: що про нього відомо


      Голосування за Кулебу по фракціям / Скріншот з відео

      Довідка. Позачергове засідання Верховної Ради скликав Президент Володимир Зеленський. Під час нього звільнили Олексія Гончарука і попередній уряд.

      Новий уряд Шмигаля: список

      Після відставки Олексія Гончарука Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля. До цього він був віцепрем'єром в уряді Гончарука.

      Перелік міністрів:

      • віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграціїВадим Пристайко;
      • віцепрем'єр, міністр з реінтеграції окупованих територійОлексій Резінков;
      • віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації – Михайло Федров;
      • міністр фінансівІгор Уманський;
      • міністр розвитку громад і територійОлексій Чернишов;
      • міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;
      • міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець;
      • міністр спортуВадим Гутцайт;
      • міністр оборони УкраїниАндрій Таран;
      • міністр закордонних справДмитро Кулеба;
      • міністр соціальної політики – Марина Лазебна;
      • міністр у справах ветеранів – Сергій Бессараб;
      • міністр інфраструктури – Владислав Криклій;
      • міністр юстиції – Денис Малюська;
      • міністр Кабінету міністрівОлег Немчінов.

      Крім того, Денис Шмигаль розповів, що у чинному уряді залишаються вакантними чотири посади, а ще за двома напрямками є ідея щодо розширення.


      Новий склад уряду / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про Дмитра Кулебу: основні факти

      • Народився 19 квітня 1981 року у Сумах. У 2003 році закінчив факультет міжнародного права в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
      • Після закінчення Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2003 році Дмитро Кулеба почав свою дипломатичну кар'єру в Міністерстві закордонних справ України на посаді аташе Служби головного юридичного радника. За два роки став третім секретарем управління юридичного забезпечення МЗС України. У 2005-2009 роках був призначений до Постійного представництва України при ОБСЄ.
      • Після цього він працював в секретаріаті міністра закордонних справ України, де відповідав за зв'язки з громадськістю та питання багатосторонньої дипломатії, зокрема, головування України в Комітеті міністрів Ради Європи. У 2013 році Кулеба обійняв посаду радника віцепрем'єр-міністра України Костянтина Грищенка.
      • З жовтня 2013 року він змінив державну службу на роботу у недержавному секторі. Кулеба став головою правління Фонду культурної дипломатії UART. Однак у червні 2014 повернувся на роботу в міністерство закордонних справ на запрошення міністра Павла Клімкіна. Займався питаннями стратегічних комунікацій та впровадженням в роботу міністерства сучасних технологій комунікацій та формуванням публічної дипломатії України.
      • З 29 серпня 2019 року Дмитро Кулеба став віцепрем'єр міністром України з питань європейської й євроатлантичної інтеграції. Також він є головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новий уряд Шмигаля Вадим Пристайко Верховна Рада Новини політики Дмитро Кулеба – новини МЗС України
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