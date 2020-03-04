Дмитра Кулебу призначили головою МЗС України
Верховна Рада 9 скликання на позачерговому засіданні 4 березня проголосувала за призначення Дмитра Кулеби міністром закордонних справ. За це рішення проголосували 288 депутатів.
Дмитро Кулеба замінить на посаді голови МЗС України Вадима Пристайка, який стане віцепрем'єр-міністром з європейської інтеграції.
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Голосування за Кулебу по фракціям / Скріншот з відео
Довідка. Позачергове засідання Верховної Ради скликав Президент Володимир Зеленський. Під час нього звільнили Олексія Гончарука і попередній уряд.
Новий уряд Шмигаля: список
Після відставки Олексія Гончарука Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром України Дениса Шмигаля. До цього він був віцепрем'єром в уряді Гончарука.
Перелік міністрів:
- віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – Вадим Пристайко;
- віцепрем'єр, міністр з реінтеграції окупованих територій – Олексій Резінков;
- віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації – Михайло Федров;
- міністр фінансів – Ігор Уманський;
- міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов;
- міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;
- міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець;
- міністр спорту – Вадим Гутцайт;
- міністр оборони України – Андрій Таран;
- міністр закордонних справ – Дмитро Кулеба;
- міністр соціальної політики – Марина Лазебна;
- міністр у справах ветеранів – Сергій Бессараб;
- міністр інфраструктури – Владислав Криклій;
- міністр юстиції – Денис Малюська;
- міністр Кабінету міністрів – Олег Немчінов.
Крім того, Денис Шмигаль розповів, що у чинному уряді залишаються вакантними чотири посади, а ще за двома напрямками є ідея щодо розширення.
Новий склад уряду / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про Дмитра Кулебу: основні факти
- Народився 19 квітня 1981 року у Сумах. У 2003 році закінчив факультет міжнародного права в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
- Після закінчення Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2003 році Дмитро Кулеба почав свою дипломатичну кар'єру в Міністерстві закордонних справ України на посаді аташе Служби головного юридичного радника. За два роки став третім секретарем управління юридичного забезпечення МЗС України. У 2005-2009 роках був призначений до Постійного представництва України при ОБСЄ.
- Після цього він працював в секретаріаті міністра закордонних справ України, де відповідав за зв'язки з громадськістю та питання багатосторонньої дипломатії, зокрема, головування України в Комітеті міністрів Ради Європи. У 2013 році Кулеба обійняв посаду радника віцепрем'єр-міністра України Костянтина Грищенка.
- З жовтня 2013 року він змінив державну службу на роботу у недержавному секторі. Кулеба став головою правління Фонду культурної дипломатії UART. Однак у червні 2014 повернувся на роботу в міністерство закордонних справ на запрошення міністра Павла Клімкіна. Займався питаннями стратегічних комунікацій та впровадженням в роботу міністерства сучасних технологій комунікацій та формуванням публічної дипломатії України.
- З 29 серпня 2019 року Дмитро Кулеба став віцепрем'єр міністром України з питань європейської й євроатлантичної інтеграції. Також він є головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.