Дмитрия Кулебу назначили главой МИД Украины

Верховная Рада 9 созыва на внеочередном заседании 4 марта проголосовала за назначение Дмитрия Кулебы министром иностранных дел. За это проголосовали ... депутатов.

Дмитрий Кулеба заменит на посту главы МИД Украины Вадима Пристайко, который станет вице-премьер-министром по европейской интеграции.

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Голосование за Кулебу по фракциям / Скриншот с видео



Справка. Внеочередное заседание Верховной Рады созвал Президент Владимир Зеленский. Во время него уволили Алексея Гончарука и предыдущее правительство.

Новое правительство Шмыгаля: список

После отставки Алексея Гончарука Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля. До этого он был вице-премьером в правительстве Гончарука.

Перечень министров:

вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;

– Вадим Пристайко; вице-премьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий – Алексей Резинков;

– Алексей Резинков; вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федров ;

– Михаил ; министр финансов – Игорь Уманский;

– Игорь Уманский; министр развития общин и территорий – Алексей Чернышев;

– Алексей Чернышев; министр внутренних дел – Арсен Аваков;

– Арсен Аваков; министр здравоохранения – Илья Емец;

– Илья Емец; министр спорта – Вадим Гутцайт;

– Вадим Гутцайт; министр обороны Украины – Андрей Таран;

– Андрей Таран; министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба;

– Дмитрий Кулеба; министр социальной политики – Марина Лазебная;

– Марина Лазебная; министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;

– Сергей Бессараб; министр инфраструктуры – Владислав Криклий;

– Владислав Криклий; министр юстиции – Денис Малюська;

– Денис Малюська; министр Кабинета министров – Олег Немчинов.

Кроме того, Денис Шмыгаль рассказал, что в действующем правительстве остаются вакантными четыре должности, а еще по двум направлениям есть идея по расширению.



Новый состав правительства / Инфографика 24 канала

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