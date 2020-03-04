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      Дмитрия Кулебу назначили главой МИД Украины

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      Дмитрий Кулеба стал главой МИД Украины / kmu.gov.ua

      Верховная Рада 9 созыва на внеочередном заседании 4 марта проголосовала за назначение Дмитрия Кулебы министром иностранных дел. За это проголосовали ... депутатов.

      Дмитрий Кулеба заменит на посту главы МИД Украины Вадима Пристайко, который станет вице-премьер-министром по европейской интеграции.

      Рекомендуем ознакомиться: Министром иностранных дел может стать Дмитрий Кулеба: что о нем известно


      Голосование за Кулебу по фракциям / Скриншот с видео
       

      Справка. Внеочередное заседание Верховной Рады созвал Президент Владимир Зеленский. Во время него уволили Алексея Гончарука и предыдущее правительство.

      Новое правительство Шмыгаля: список

      После отставки Алексея Гончарука Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля. До этого он был вице-премьером в правительстве Гончарука.

      Перечень министров:

      • вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграцииВадим Пристайко;
      • вице-премьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резинков;
      • вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федров;
      • министр финансовИгорь Уманский;
      • министр развития общин и территорий Алексей Чернышев;
      • министр внутренних дел – Арсен Аваков;
      • министр здравоохранения – Илья Емец;
      • министр спортаВадим Гутцайт;
      • министр обороны Украины Андрей Таран;
      • министр иностранных дел Дмитрий Кулеба;
      • министр социальной политики – Марина Лазебная;
      • министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;
      • министр инфраструктуры – Владислав Криклий;
      • министр юстиции – Денис Малюська;
      • министр Кабинета министровОлег Немчинов.

      Кроме того, Денис Шмыгаль рассказал, что в действующем правительстве остаются вакантными четыре должности, а еще по двум направлениям есть идея по расширению.


      Новый состав правительства / Инфографика 24 канала

      Что известно о Дмитрие Кулебе: основные факты

      • Родился 19 апреля 1981 года в Сумах. В 2003 году окончил факультет международного права в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
      • После окончания Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 2003 году Дмитрий Кулеба начал свою дипломатическую карьеру в Министерстве иностранных дел Украины на должности атташе Службы главного юридического советника. За два года стал третьим секретарем управления юридического обеспечения МИД Украины. В 2005-2009 годах был назначен Постоянного представительства Украины при ОБСЕ.
      • После этого он работал в секретариате министра иностранных дел Украины, где отвечал за связи с общественностью и вопросы многосторонней дипломатии, в частности, председательство Украины в Комитете министров Совета Европы. В 2013 году Кулеба занял должность советника вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко.
      • С октября 2013 года он изменил государственную службу на работу в негосударственном секторе. Кулеба стал председателем правления Фонда культурной дипломатии UART. Однако в июне 2014 года вернулся на работу в министерство иностранных дел по приглашению министра Павла Климкина. Занимался вопросами стратегических коммуникаций и внедрением в работу министерства современных технологий коммуникаций и формированием публичной дипломатии Украины.
      • С 29 августа 2019 года Дмитрий Кулеба стал вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Также он является председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новое правительство Шмыгаля Верховная Рада Вадим Пристайко Дмитрий Кулеба – новости МИД Украины
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