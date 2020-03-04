Дмитрия Кулебу назначили главой МИД Украины
Верховная Рада 9 созыва на внеочередном заседании 4 марта проголосовала за назначение Дмитрия Кулебы министром иностранных дел. За это проголосовали ... депутатов.
Дмитрий Кулеба заменит на посту главы МИД Украины Вадима Пристайко, который станет вице-премьер-министром по европейской интеграции.
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Голосование за Кулебу по фракциям / Скриншот с видео
Справка. Внеочередное заседание Верховной Рады созвал Президент Владимир Зеленский. Во время него уволили Алексея Гончарука и предыдущее правительство.
Новое правительство Шмыгаля: список
После отставки Алексея Гончарука Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля. До этого он был вице-премьером в правительстве Гончарука.
Перечень министров:
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
- вице-премьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий – Алексей Резинков;
- вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федров;
- министр финансов – Игорь Уманский;
- министр развития общин и территорий – Алексей Чернышев;
- министр внутренних дел – Арсен Аваков;
- министр здравоохранения – Илья Емец;
- министр спорта – Вадим Гутцайт;
- министр обороны Украины – Андрей Таран;
- министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба;
- министр социальной политики – Марина Лазебная;
- министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;
- министр инфраструктуры – Владислав Криклий;
- министр юстиции – Денис Малюська;
- министр Кабинета министров – Олег Немчинов.
Кроме того, Денис Шмыгаль рассказал, что в действующем правительстве остаются вакантными четыре должности, а еще по двум направлениям есть идея по расширению.
Новый состав правительства / Инфографика 24 канала
Что известно о Дмитрие Кулебе: основные факты
- Родился 19 апреля 1981 года в Сумах. В 2003 году окончил факультет международного права в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
- После окончания Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в 2003 году Дмитрий Кулеба начал свою дипломатическую карьеру в Министерстве иностранных дел Украины на должности атташе Службы главного юридического советника. За два года стал третьим секретарем управления юридического обеспечения МИД Украины. В 2005-2009 годах был назначен Постоянного представительства Украины при ОБСЕ.
- После этого он работал в секретариате министра иностранных дел Украины, где отвечал за связи с общественностью и вопросы многосторонней дипломатии, в частности, председательство Украины в Комитете министров Совета Европы. В 2013 году Кулеба занял должность советника вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко.
- С октября 2013 года он изменил государственную службу на работу в негосударственном секторе. Кулеба стал председателем правления Фонда культурной дипломатии UART. Однако в июне 2014 года вернулся на работу в министерство иностранных дел по приглашению министра Павла Климкина. Занимался вопросами стратегических коммуникаций и внедрением в работу министерства современных технологий коммуникаций и формированием публичной дипломатии Украины.
- С 29 августа 2019 года Дмитрий Кулеба стал вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Также он является председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.