Игорь Уманский может возглавить Министерство финансов: что о нем известно

Уже 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады вместе с премьером Алексеем Гончаруком в отставку может уйти большинство его министров. Среди них и нынешняя глава Минфина Оксана Маркарова. На этом посте ее, вероятнее всего, заменит Игорь Уманский. Что известно о нем – читайте в материале 24 канала.

Информация о том, что Игорь Уманский может возглавить Минфин, появилась после вечернего заседания фракции "Слуги народа" с участием президента 3 марта. Следует заметить, что Уманский является одним из основных консультантов главы государства Владимира Зеленского.

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Биография Игоря Уманского

Родился в Припяти на Киевщине 9 января 1975 года.

В 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет с дипломом магистра делового администрирования. Является кандидатом экономических наук.

Политическая карьера

Сразу по завершению обучения, в январе 1997 года Уманский становится главным специалистом отдела инфраструктуры инвестиционной деятельности и международного инвестиционного сотрудничества Национального агентства Украины по вопросам развития и евроинтеграции.

Правда, на этой должности он долго не задерживается, а уже в ноябре 1998 года становится экспертом службы вице-премьера Украины по вопросам экономики. Речь идет о правительстве Валерия Пустовойтенко. Вице-премьером по вопросам экономики на то время был Сергей Тигипко, которого теперь рассматривали кандидатом на должность нового главы правительства.

Далее – с февраля по июнь 2000 года Уманский становится заместителем руководителя группы советников министра экономики Тигипко уже в правительстве Виктора Ющенко.

На разных должностях в Минэкономики Игорь Уманский задержался до 2003 года.



Уманский в правительстве Тимошенко (рядом с Королевской) / фото "Экономическая правда"

Дальше пошел работать в Нацбанк. Так, год (с июня 2004 по июнь 2005) он занимал должность директора департамента по работе с проблемными банками гендепартамента банковского надзора НБУ.

После этого Уманский работал заместителем председателя правления "Укртранснафты", заместителем председателя Государственного ипотечного учреждения, заместителем председателя Госагентства по инвестициям и инновациям.

В 2008 году политик возвращается в Кабмин, на сей раз – в Минфин.

Так, с января 2008 по март 2010 года Уманский становится первым заместителем министра финансов в правительстве Юлии Тимошенко. После отставки Виктора Пинзеника, возглавлявшего ведомство, исполнял его обязанности.

Первым заместителем министра финансов он снова стал в правительстве Яценюка. Однако из-за конфликта с тогдашней главой Минфина Натальей Яресько увольняется с должности в декабре 2015-го.

Что еще известно об Уманском

Его называют человеком Игоря Кононенко – одного из ключевых бизнес-партнеров пятого украинского президента Петра Порошенко. Поэтому после появления в СМИ информации о его кандидатуре на главу Минфина, в СМИ начали говорить о "реванше людей Порошенко".

По информации журналистов-расследователей, свои плоды от деятельности Уманского получил в свое время олигарх Дмитрий Фирташ. В 2010 году, когда Уманский исполнял обязанности министра финансов, он предложил отменить постановление о переводе активов и пассивов банка "Надра" в другое финучреждение – "Родовид Банк". В итоге именно Фирташ быстро выкупил "Надра", и банк перешел к не лучшей фазе своего существования.



Уманский вместе с Яресько / фото ТСН

Кроме того, по информации СМИ, Уманский, находясь на разных должностях в правительстве, успел стать собственником 3 квартир в Киеве суммарной площадью более 250 квадратных метров, а также – обладателем нескольких земельных участков и другим ценным имуществом.

Внимание! Уманский после своего увольнения с должности заместителя Яресько с 2016 по 2019 годы работал советником Петра Порошенко. Однако из-за несогласия с политикой правительства в финансовой, бюджетной и банковской сферах и отсутствия реакций на его предложения по этим вопросам в АП был уволен в начале марта 2019 года.

Через неделю после инаугурации президента Владимира Зеленского Уманский приходил на Банковую. СМИ он рассказывал, что говорил с Андреем Богданом о получении должности. В августе 2019-го шли дискуссии о его назначении премьером в новом Кабмине, однако разговоры остались разговорами.

В то же время, Игорь Уманский до сих пор был одним из основных консультантов Владимира Зеленского.

Декларация Уманского

В декларации политика за 2018 год указаны три квартиры в Киеве. Он является владельцем одной – на 71,2 квадратных метра. Другие две записаны на жену и дочь Уманского.

Также в его собственности 2 земельных участка на Киевщине площадью более 7 тысяч квадратных метров.

Также в декларацию Уманский внес картину Арт ван дер Нера – нидерландского художника времен Золотого века Голландии, ювелирные изделия жены, ее шубу и швейцарские наручные часы марки Harry Winston.

Также в декларации указан автомобиль Mercedes Bens 2010 года выпуска стоимость 350 тысяч гривен. Ездит на нем жена политика.

Семья Уманского

У Игоря Уманского есть жена Диана и 3 дочерей – Ксения, София и Надежда.