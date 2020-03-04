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      Игорь Уманский может возглавить Министерство финансов: что о нем известно

      - Читати новину українською
      Игорь Уманский / "Зеркало недели"

      Уже 4 марта на внеочередном заседании Верховной Рады вместе с премьером Алексеем Гончаруком в отставку может уйти большинство его министров. Среди них и нынешняя глава Минфина Оксана Маркарова. На этом посте ее, вероятнее всего, заменит Игорь Уманский. Что известно о нем – читайте в материале 24 канала.

      Информация о том, что Игорь Уманский может возглавить Минфин, появилась после вечернего заседания фракции "Слуги народа" с участием президента 3 марта. Следует заметить, что Уманский является одним из основных консультантов главы государства Владимира Зеленского.

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      Биография Игоря Уманского

      Родился в Припяти на Киевщине 9 января 1975 года.

      В 1997 году окончил Киевский национальный экономический университет с дипломом магистра делового администрирования. Является кандидатом экономических наук.

      Политическая карьера

      Сразу по завершению обучения, в январе 1997 года Уманский становится главным специалистом отдела инфраструктуры инвестиционной деятельности и международного инвестиционного сотрудничества Национального агентства Украины по вопросам развития и евроинтеграции.

      Правда, на этой должности он долго не задерживается, а уже в ноябре 1998 года становится экспертом службы вице-премьера Украины по вопросам экономики. Речь идет о правительстве Валерия Пустовойтенко. Вице-премьером по вопросам экономики на то время был Сергей Тигипко, которого теперь рассматривали кандидатом на должность нового главы правительства.

      Далее – с февраля по июнь 2000 года Уманский становится заместителем руководителя группы советников министра экономики Тигипко уже в правительстве Виктора Ющенко.

      На разных должностях в Минэкономики Игорь Уманский задержался до 2003 года.


      Уманский в правительстве Тимошенко (рядом с Королевской) / фото "Экономическая правда"

      Дальше пошел работать в Нацбанк. Так, год (с июня 2004 по июнь 2005) он занимал должность директора департамента по работе с проблемными банками гендепартамента банковского надзора НБУ.

      После этого Уманский работал заместителем председателя правления "Укртранснафты", заместителем председателя Государственного ипотечного учреждения, заместителем председателя Госагентства по инвестициям и инновациям.

      В 2008 году политик возвращается в Кабмин, на сей раз – в Минфин.

      Так, с января 2008 по март 2010 года Уманский становится первым заместителем министра финансов в правительстве Юлии Тимошенко. После отставки Виктора Пинзеника, возглавлявшего ведомство, исполнял его обязанности.

      Первым заместителем министра финансов он снова стал в правительстве Яценюка. Однако из-за конфликта с тогдашней главой Минфина Натальей Яресько увольняется с должности в декабре 2015-го.

      Что еще известно об Уманском

      Его называют человеком Игоря Кононенко – одного из ключевых бизнес-партнеров пятого украинского президента Петра Порошенко. Поэтому после появления в СМИ информации о его кандидатуре на главу Минфина, в СМИ начали говорить о "реванше людей Порошенко".

      По информации журналистов-расследователей, свои плоды от деятельности Уманского получил в свое время олигарх Дмитрий Фирташ. В 2010 году, когда Уманский исполнял обязанности министра финансов, он предложил отменить постановление о переводе активов и пассивов банка "Надра" в другое финучреждение – "Родовид Банк". В итоге именно Фирташ быстро выкупил "Надра", и банк перешел к не лучшей фазе своего существования.

      Ігор Уманський
      Уманский вместе с Яресько / фото ТСН

      Кроме того, по информации СМИ, Уманский, находясь на разных должностях в правительстве, успел стать собственником 3 квартир в Киеве суммарной площадью более 250 квадратных метров, а также – обладателем нескольких земельных участков и другим ценным имуществом.

      Внимание! Уманский после своего увольнения с должности заместителя Яресько с 2016 по 2019 годы работал советником Петра Порошенко. Однако из-за несогласия с политикой правительства в финансовой, бюджетной и банковской сферах и отсутствия реакций на его предложения по этим вопросам в АП был уволен в начале марта 2019 года.

      Через неделю после инаугурации президента Владимира Зеленского Уманский приходил на Банковую. СМИ он рассказывал, что говорил с Андреем Богданом о получении должности. В августе 2019-го шли дискуссии о его назначении премьером в новом Кабмине, однако разговоры остались разговорами.

      В то же время, Игорь Уманский до сих пор был одним из основных консультантов Владимира Зеленского.

      Декларация Уманского

      В декларации политика за 2018 год указаны три квартиры в Киеве. Он является владельцем одной – на 71,2 квадратных метра. Другие две записаны на жену и дочь Уманского.

      Также в его собственности 2 земельных участка на Киевщине площадью более 7 тысяч квадратных метров.

      Также в декларацию Уманский внес картину Арт ван дер Нера – нидерландского художника времен Золотого века Голландии, ювелирные изделия жены, ее шубу и швейцарские наручные часы марки Harry Winston.

      Также в декларации указан автомобиль Mercedes Bens 2010 года выпуска стоимость 350 тысяч гривен. Ездит на нем жена политика.

      Семья Уманского

      У Игоря Уманского есть жена Диана и 3 дочерей – Ксения, София и Надежда.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Отставка правительства Гончарука Министерство финансов Украины
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