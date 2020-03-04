Ігор Уманський може очолити Міністерство фінансів: що про нього відомо

Вже 4 березня на позачерговому засіданні Верховної Ради разом із прем’єром Олексієм Гончаруком у відставку може піти більшість його міністрів. Серед них і теперішня очільниця Мінфіну Оксана Маркарова. На цьому пості її, найімовірніше, замінить Ігор Уманський. Що відомо про нього – читайте у матеріалі 24 каналу.

Інформація про те, що Ігор Уманський може очолити Мінфін, з’явилась після вечірнього засідання фракції "Слуги народу" за участю президента 3 березня. Слід зауважити, що Уманський є одним з основних консультантів глави держави Володимира Зеленського.

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Біографія Ігоря Уманського

Народився у Прип’яті на Київщині 9 січня 1975 року.

У 1997 році закінчив Київський національний економічний університет з дипломом магістра ділового адміністрування. Є кандидатом економічних наук.

Політична кар’єра

Відразу по завершенню навчання, у січні 1997 року Уманський стає провідним, головним спеціалістом відділу інфраструктури інвестиційної діяльності та міжнародної інвестиційної співпраці Національного агентства України з питань розвитку та євроінтеграції.

Щоправда, на цій посаді він довго не затримується, а вже у листопаді 1998 року стає експертом служби віцепрем’єра України з питань економіки. Йдеться про уряд Валерія Пустовойтенка. Віцепрем’єром з питань економіки на той час був Сергій Тігіпко, якого тепер розглядали кандидатом на посаду нового глави уряду.

Далі – з лютого по червень 2000 року Уманський стає заступником керівника групи радників міністра економіки Тігіпка вже в уряді Віктора Ющенка.

Загалом на різних посадах у Мінекономіки Ігор Уманський затримався до 2003 року.



Уманський в уряді Тимошенко(поруч із Королевською)/ фото "Економічна правда"

Далі пішов працювати у Нацбанк. Так, рік (з червня 2004 по червень 2005-го) він обіймав посаду директора департаменту по роботі з проблемними банками гендепартаменту банківського нагляду НБУ.

Після цього Уманський працював заступником голови правління "Укртранснафти", заступником голови Державної іпотечної установи, заступником голови Держагентства з інвестицій та інновацій.

У 2008 році політик повертається у Кабмін, цього разу – у Мінфін.

Так, з січня 2008 по березень 2010 Уманський стає першим заступником міністра фінансів в уряді Юлії Тимошенко. Після відставки Віктора Пинзеника, який очолював відомство, виконував його обов’язки.

Першим заступником міністра фінансів він знову став в уряді Яценюка. Однак через конфлікт із тодішньою главою Мінфіну Наталією Яресько звільняється із посади у грудні 2015-го.

Що ще відомо про Уманського

Його називають людиною Ігоря Кононенка – одного з ключових бізнес-партнерів п’ятого українського президента Петра Порошенка. Тому після появи у ЗМІ інформації про його кандидатуру на голову Мінфіну, у ЗМІ почали говорити про "реванш людей Порошенка".

За інформацією журналістів-розслідувачів, свої плоди від діяльності Уманського отримав свого часу олігарх Дмитро Фірташ. У 2010 році, коли Уманський виконував обов'язки міністра фінансів, він запропонував скасувати постанову про переведення активів і пасивів банку "Надра" в іншу фінустанову – "Родовід Банк". У підсумку саме Фірташ швидко викупив "Надра", і банк перейшов до не найкращої фази свого існування.



Уманський разом із Яресько/ фото ТСН

Окрім того, за інформацією ЗМІ, Уманський, перебуваючи на різних посадах в уряді, встиг стати власником 3 квартир у Києві, сумарною площею у понад 250 квадратних метрів, а також – володарем декількох земельних ділянок та іншим цінним майном.

Увага! Уманський після свого звільнення з посади заступника Яресько з 2016 по 2019 роки працював радником Петра Порошенка. Однак через незгоду з політикою уряду у фінансовій, бюджетній і банківській сферах і відсутність реакцій на його пропозиції з цих питань в АП, був звільнений на початку березня 2019 року.

За тиждень після інавгурації президента Володимира Зеленського Уманський приходив на Банкову. ЗМІ він розповідав, що говорив з Андрієм Богданом щодо отримання посади. У серпні 2019-го точилися дискусії стосовно його призначення прем’єром у новому Кабміні, однак балачки залишилися балачками.

Водночас, Ігор Уманський досі був одним із основних консультантів Володимира Зеленського.

Декларація Уманського

У декларації політика за 2018 рік вказані три квартири у Києві. Він є власником однієї – на 71,2 метра квадратних. Інші дві записані на дружину та доньку Уманського.

Також у його власності 2 земельні ділянки на Київщині, площею у понад 7 тисяч квадратних метрів.

Також у декларацію Уманський вніс картину Арт ван дер Нера – нідерландського художника часів Золотої доби Голландії, ювелірні вироби дружини, її шубу і швейцарський наручний годинник марки Harry Winston.

Також у декларації вказаний автомобіль Mercedes Bens 2010 року випуску вартість 350 тисяч гривень. Їздить на ньому дружина політика.

Сім’я Уманського

Ігор Уманський має дружину Діану та 3 доньок Ксенію, Софію та Надію.