Алексей Резников может стать министром оккупированных территорий: что о нем известно

В правительстве собираются создать Министерство временно оккупированных территорий. Его может возглавить представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Алексей Резников. Подробную биографию политика – читайте в нашем материале.

Биография Алексея Резникова

Алексей Резников родился 18 июня 1966 года во Львове. В течение двух лет (1984-1986 годы) Резников проходил срочную военную службу в Парашютно-десантной службе ВВС СССР. После окончания службы он учился в Львовском государственном университете имени Ивана Франко. В 1991 году закончил юридический факультет и получил диплом с отличием.

Читайте также: Алексей Резников может стать министром временно оккупированных территорий, – СМИ

Карьера

После окончания университета в 1991 году Алексей Резников был соучредителем брокерской компании "Галицкие ценные бумаги".

С 1999 года и в течение следующих трех лет работал заместителем Председателя Центра развития украинского законодательства в Киеве.

В 2000 годах Резников основал компанию "Правис", которую позже переименовали в "Резников, Власенко и партнеры". В 2009 и 2010 году компания стала победителем рейтинга Chambers Europe Awards.

Вместе с Сергеем Власенко был адвокатом кандидата на пост президента Виктора Ющенко в деле о непризнании второго тура выборов 2004 года.

С 2011 до 2014 года – главный юрисконсульт Адвокатского Бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры". По совместительству — адвокат и партнер АО "Меджистерс".

С ноября 2018 года возобновил юридическую практику в качестве партнера "юридической фирмы "Астерс".



Резников имеет юридическое образование / Фото: 24tv.ua

Политическая деятельность Алексея Резникова

В 2008 году до 2014 года Резников был депутатом Киевского горсовета VI созыва. Избран от Блока Николая Катеринчука. Член комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики.

Читайте также: Минские соглашения необходимо пересмотреть: при каких условиях Украина готова выполнять их пункты

В июне 2014 года стал председателем Комиссии Киевского городского совета по вопросам восстановления прав реабилитированных.

19 июня 2014 года Алексея Резникова избрали заместителем городского головы (секретарь Киевского горсовета).

С 2015 года Резников:

Председатель Украинской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2015 – 2016;

заместитель председателя Антикоррупционного совета при Киевском городском голове;

член совета социального проекта совместного действия "Сделаем вместе";

член Целевой команды реформ по вопросам децентрализации, местного самоуправления и региональной политики при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;

советник Киевского городского головы.

С апреля 2016 года и до сентября 2018 года Резников работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления муниципальных полномочий.

В 2017 году отвечал за проведение и организацию конкурса "Евровидение" в Киеве со стороны КГГА.

Также Резников отвечал за организацию и проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017 – 2018 со стороны КГГА.

В 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в трехсторонней контактной группе.



Резникова в 2019 году назначили представителем Украины в ТГК / Фото: ednist.info

Резников и его работа в ТГК

Алексей Резников как представитель Украины в ТГК заявил, что позиция украинской стороны в отношении минских соглашений остается неизменной. Документ следует пересмотреть в части контроля над границей и проведение выборов на Донбассе.

Также Украина готова выполнять пункты минских соглашений только в определенном порядке:

разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;

установка режима полной тишины;

вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины;

установление украинского контроля над восточной границей;

проведение выборов.

16 января состоялось первое в 2020 году заседание ТКГ. Во время него стороны достигли некоторых договоренностей: