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      Алексей Резников может стать министром оккупированных территорий: что о нем известно

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      Биография будущего министра временно оккупированных территорий / tsn.ua

      В правительстве собираются создать Министерство временно оккупированных территорий. Его может возглавить представитель Украины в Трехсторонний контактной группе в Минске Алексей Резников. Подробную биографию политика – читайте в нашем материале.

      Биография Алексея Резникова

      Алексей Резников родился 18 июня 1966 года во Львове. В течение двух лет (1984-1986 годы) Резников проходил срочную военную службу в Парашютно-десантной службе ВВС СССР. После окончания службы он учился в Львовском государственном университете имени Ивана Франко. В 1991 году закончил юридический факультет и получил диплом с отличием.

      Читайте также: Алексей Резников может стать министром временно оккупированных территорий, – СМИ

      Карьера

      • После окончания университета в 1991 году Алексей Резников был соучредителем брокерской компании "Галицкие ценные бумаги".
      • С 1999 года и в течение следующих трех лет работал заместителем Председателя Центра развития украинского законодательства в Киеве.
      • В 2000 годах Резников основал компанию "Правис", которую позже переименовали в "Резников, Власенко и партнеры". В 2009 и 2010 году компания стала победителем рейтинга Chambers Europe Awards.
      • Вместе с Сергеем Власенко был адвокатом кандидата на пост президента Виктора Ющенко в деле о непризнании второго тура выборов 2004 года.
      • С 2011 до 2014 года – главный юрисконсульт Адвокатского Бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры". По совместительству — адвокат и партнер АО "Меджистерс".
      • С ноября 2018 года возобновил юридическую практику в качестве партнера "юридической фирмы "Астерс".

      Олексій Резніков
      Резников имеет юридическое образование / Фото: 24tv.ua

      Политическая деятельность Алексея Резникова

      В 2008 году до 2014 года Резников был депутатом Киевского горсовета VI созыва. Избран от Блока Николая Катеринчука. Член комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики.

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      В июне 2014 года стал председателем Комиссии Киевского городского совета по вопросам восстановления прав реабилитированных.

      19 июня 2014 года Алексея Резникова избрали заместителем городского головы (секретарь Киевского горсовета).

      С 2015 года Резников:

      • Председатель Украинской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2015 – 2016;
      • заместитель председателя Антикоррупционного совета при Киевском городском голове;
      • член совета социального проекта совместного действия "Сделаем вместе";
      • член Целевой команды реформ по вопросам децентрализации, местного самоуправления и региональной политики при Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины;
      • советник Киевского городского головы.

      С апреля 2016 года и до сентября 2018 года Резников работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления муниципальных полномочий.

      В 2017 году отвечал за проведение и организацию конкурса "Евровидение" в Киеве со стороны КГГА.

      Также Резников отвечал за организацию и проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2017 – 2018 со стороны КГГА.

      В 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в трехсторонней контактной группе.

      Олексій Резніков
      Резникова в 2019 году назначили представителем Украины в ТГК / Фото: ednist.info

      Резников и его работа в ТГК

      Алексей Резников как представитель Украины в ТГК заявил, что позиция украинской стороны в отношении минских соглашений остается неизменной. Документ следует пересмотреть в части контроля над границей и проведение выборов на Донбассе.

      Также Украина готова выполнять пункты минских соглашений только в определенном порядке:

      • разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;
      • установка режима полной тишины;
      • вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины;
      • установление украинского контроля над восточной границей;
      • проведение выборов.

      16 января состоялось первое в 2020 году заседание ТКГ. Во время него стороны достигли некоторых договоренностей:

      • обсудили следующий этап обмена пленными;
      • договорились о разведении сил на следующих дополнительных 3 участках Донбасса;
      • обсудили вероятность проведения местных выборов в регионе.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Алексей Резников Минские договоренности
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