Украина хочет изменить минские соглашения: пойдет ли на этот шаг Россия

Украина хочет пересмотреть Минские соглашения, а именно – изменить последовательность политической и безопасной части: вначале получить контроль над украино-российской границей, а потом – проводить выборы на оккупированных территориях.

Что для этого нужно и пойдут ли на такой шаг другие стороны – узнавали журналисты 24 канала.

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Через участок в более 400 километров неконтролируемой границы Россия беспрепятственно поставляет боеприпасы в оккупированные части Донецкой и Луганской областей. В результате: только с начала этого года погибли больше десятка наших воинов.

Согласно минским договоренностям режим тишины должен был наступить еще в 2015 году и продолжиться отводом войск. Тогда – выборы на оккупированных территориях, а только потом – Украина получает контроль над собственной границей.

Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинским Правительством. Поэтому сначала должно быть разоружение, полное установление тишины, вывод всех вооруженных формирований, взятие границы под контроль. Как минимум, в этой части Минские соглашения подлежат пересмотру,

– подчеркнул представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников.

Впервые о таких изменениях заговорил Владимир Зеленский во время нормандской встречи в Париже. Его, фактически, поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Между тем Владимир Путин исключил возможность пересмотра Минских соглашений. Мол, изменение одного пункта потянет за собой изменение и других. Но бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин убежден: Путин понимает, что рано или поздно ему придется уступать.

Ему необходимо снять санкции, ему необходимо также показать партнерам, что он заинтересован, скажем, в стабилизации ситуации на Донбассе,

– подчеркнул военный эксперт Владислав Волошин.

Впрочем, отметил Волошин, быстро изменить текст минских соглашений не удастся.

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С другой стороны – это лишь политический документ, который свидетельствует о намерениях сторон, но не имеет юридической силы. Такого мнения придерживается военный эксперт Дмитрий Снегирев. Поэтому вместо пересмотра минских соглашений, украинской власти следует выработать дорожную карту возвращения оккупированных территорий.

В ней должен быть четкий план урегулирования ситуации. Мы должны, во-первых, заявить, освобождаем ли мы их военным путем, или мы освобождаем их дипломатическим путем. Признаем ли мы конфликт замороженным, или же наоборот – мы интегрируем те территории. Но снова возникает вопрос – на каких условиях,

– сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

В любом случае, будут пересматривать или нет минские соглашения, чтобы вернуть оккупированные территории, Украине тоже придется идти на уступки. И эксперты не исключают, что таким шагом может стать предоставление Донбассу особого статуса.

С какой последовательностью Украина готова выполнять минские договоренности:

► Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;

► Установление режима полной тишины;

► Вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины;

► Установление украинского контроля над восточной границей;

► Проведение выборов.

Что известно о заседании ТКГ в 2020 году В Минске 16 января состоялось первое в новом году заседание Трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе. Стороны обсудили прекращение огня и новые участки разведения сил на Востоке Украины. 29 января состоялось еще одно заседание Трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе. Стороны обсудили освобождение удерживаемых между Украиной и Россией, прекращение огня на Востоке и вопрос отрезка границы, который сейчас контролируют оккупанты.



Карта оккупированных территорий на Донбассе/ инфографика 24 канала