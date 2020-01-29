Україна хоче змінити мінські угоди: чи піде на цей крок Росія

Україна хоче переглянути Мінські угоди, а саме – змінити послідовність політичної та безпекової частини: спочатку отримати контроль над україно-російським кордоном, а потім – проводити вибори на окупованих територіях.

Що для цього треба і чи підуть на такий крок інші сторони – дізнавалися журналісти 24 каналу.

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Через ділянку в понад 400 кілометрів неконтрольованого кордону Росія безперешкодно поставляє боєприпаси на окуповані частини Донецької та Луганської областей. У результаті: лише з початку цього року загинуло більше десятка наших воїнів.

Згідно з мінськими домовленостями режим тиші мав наступити ще у 2015 році і продовжитися відведенням військ. Тоді – вибори на окупованих територіях, а лише потім – Україна отримує контроль над власним кордоном.

Неможливо провести вибори, якщо український кордон з Росією не контролюється українським Урядом. Тому спочатку має бути роззброєння, повне становлення тиші, вивід усіх озброєних формувань, взяття контролю під кордон. Як мінімум, в цій частині мінські угоди підлягають перегляду,

– наголосив представник України в політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков.

Вперше про такі зміни заговорив Володимир Зеленський під час нормандської зустрічі у Парижі. Його, фактично, підтримала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Натомість Володимир Путін виключив можливість перегляду мінських угод. Мовляв, зміна одного пункту потягне за собою зміну й інших. Але колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин переконаний: Путін розуміє, що рано чи пізно йому доведеться поступатися.

Йому необхідно зняти санкції, йому необхідно також показати партнерам, що він зацікавлений, скажімо, у стабілізації ситуації на Донбасі,

– підкреслив військовий експерт Владислав Волошин.

Втім, зазначив Волошин, швидко змінити текст мінських угод не вдасться.

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З іншого боку – це лише політичний документ, який свідчить про наміри сторін, але не має юридичної сили. Таку думку має військовий експерт Дмитро Снєгірьов. Тому замість перегляду мінських угод, українській владі слід напрацьовувати дорожню карту повернення окупованих територій.

В ній має бути чіткий план врегулювання ситуації. Ми маємо, по-перше, заявити, чи ми їх звільняємо військовим шляхом, чи ми звільняємо їх дипломатичним шляхом. Чи ми визнаємо конфлікт замородженим, чи то навпаки – ми інтегруємо ті території. Але знвоу виникає питання – на яких умовах,

– сказав військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

В будь-якому разі, переглядатимуть чи ні мінські угоди, аби повернути окуповані території, Україні також доведеться йти на поступки. І експерти не виключають, що таким кроком може стати надання Донбасу особливого статусу.

З якою послідовністю Україна готова виконувати мінські домовленості:

► Роззброєння незаконних збройних формувань на Донбасі;

► Встановлення режиму повної тиші;

► Виведення всіх незаконних збройних формувань з території України;

► Встановлення українського контролю над східним кордоном;

► Проведення виборів.

Що відомо про засідання ТКГ у 2020 році У Мінську 16 січня відбулося перше у новому році засідання Тристоронної контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Сторони обговорили припинення вогню та нові ділянки розведення сил на Сході України. 29 січня відбулося ще одне засідання Тристоронної контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Сторони обговорили звільнення утримуваних між Україною та Росією, припинення вогню на Сході та питання кордону, який наразі контролюють окупанти.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу