Це засідання-мовчанки, – Безмертний розкритикував роботу команди Зеленського в Мінську

29 січня у Мінську відбулося засідання Тристоронної контактної групи. Експредставник Роман Безмертний оцінив роботу української делегації щодо розв'язання конфлікту на Донбасі та питання обміну полоненими.

Він в ефірі 24 каналу сказав, що в Мінському процесі з'явився цілий ряд людей, які вперше починають там працювати і вони ще не можуть наголосити на певних проблемах.

До слова: У Мінську відбулося засідання ТКГ – про що говорили

"Якщо дивитись на останні засідання, які пройшли після паризького саміту, – це, я б так сказав, засідання-мовчанки. Коли навантаження по розмові на себе беруть або посередники ОБСЄ, або радники ОБСЄ. Тому що фактично в умовах тих рішень, які прийняті в Парижі, вони не заблокували будь-яку плідну розмову, яка стосується двох надважливих проблем – звільнення військовополонених та припинення вогню. Через те, що ці розмови велися, то фактично групи, які зібрались, сьогодні мовчать", – пояснив Безсмертний.

Що таке Тристороння контактна група?Тристороння контактна група – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.



Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.



Нині українську делегацію в ТКГ представляє другий Президент України Леонід Кучма.

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