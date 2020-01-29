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      Це засідання-мовчанки, – Безмертний розкритикував роботу команди Зеленського в Мінську

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      29 січня у Мінську відбулося засідання Тристоронної контактної групи. Експредставник Роман Безмертний оцінив роботу української делегації щодо розв'язання конфлікту на Донбасі та питання обміну полоненими.

      Він в ефірі 24 каналу сказав, що в Мінському процесі з'явився цілий ряд людей, які вперше починають там працювати і вони ще не можуть наголосити на певних проблемах.

      До слова: У Мінську відбулося засідання ТКГ – про що говорили

      "Якщо дивитись на останні засідання, які пройшли після паризького саміту, – це, я б так сказав, засідання-мовчанки. Коли навантаження по розмові на себе беруть або посередники ОБСЄ, або радники ОБСЄ. Тому що фактично в умовах тих рішень, які прийняті в Парижі, вони не заблокували будь-яку плідну розмову, яка стосується двох надважливих проблем – звільнення військовополонених та припинення вогню. Через те, що ці розмови велися, то фактично групи, які зібрались, сьогодні мовчать", – пояснив Безсмертний. 

      Що таке Тристороння контактна група?Тристороння контактна група – це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яка шукає способи дипломатичного вирішення війни на сході України.

      Результат роботи ТКГ – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою з метою деескалації збройного конфлікту.

      Нині українську делегацію в ТКГ представляє другий Президент України Леонід Кучма.

      Що вдалось зробити ТКГ у 2019 році: головне

      • вдалося вдвічі зменшити кількість обстрілів на Донбасі;
      • зменшити застосування артилерії, мінометів, танків;
      • сторони домовились про розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, Золотого, Петрівського;
      • відновлено міст біля КПВВ Станиця Луганська;
      • розпочато обговорення питання повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО;
      • забезпечується робота інфраструктури життєдіяльності Донбасу, якої потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення.
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Мінські домовленості Мінськ Новини України Обмін полоненими Війна на Донбасі Роман Безсмертний
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