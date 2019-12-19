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      Підсумки роботи ТКГ у Мінську у 2019 році

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      ТКГ у Мінську завершила свою роботу в 2019 році / zik.ua

      У середу, 18 грудня, у Мінську відбулося остання у 2019 році зустріч тристоронньої контактної групи у Мінську. Українська делегація їхала на неї для реалізації домовленостей, досягнутих на нормандській зустрічі у Парижі, але, схоже, за тиждень, росіяни передумали щодо багатьох питань.

      Про результати останньої мінської зустрічі року розповіла прессекретар представника України в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму фейсбуці.

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      За її словами, українська делегація мала намір 18 грудня домовитися про:

      • повний та всеосяжний режим припинення вогню, який має бути запроваджено до кінця 2019 року;
      • взаємне звільнення утримуваних осіб, повний і безумовний допуск міжнародних організацій, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, до всіх осіб, незаконно утримуваних окупантами;
      • узгодження трьох ділянок з гуманітарною метою розведення сил;
      • надання доступу СММ ОБСЄ до всієї неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону в режимі "24 на 7";
      • забезпечення роботи КПВВ Золоте.

      Тристороння контактна група повторно заявляє про свою відданість повній та всеохоплюючій реалізації режиму припинення вогню, підкріпленого виконанням всіх необхідних заходів з підтримки "режиму тиші",
      – підкреслила Дарка Оліфер.

      Вона також зазначила, що під час зустрічі сторони активно обговорювали питання обміну полоненими. Було докладено зусиль, щоб сприяти звільненню та обміну утримуваними особами до кінця року, втіливши рішення нормандського саміту з цього питання.

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      Крім того, вона розповіла про те, чого вдалося досягти під час зустрічей ТКГ у Мінську в 2019 році:

      • вдалося вдвічі зменшити кількість обстрілів на Донбасі;
      • зменшити застосування артилерії, мінометів, танків;
      • досягнуто домовленостей щодо розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської, Золотого, Петрівського;
      • відновлено міст біля КПВВ Станиця Луганська;
      • розпочато обговорення питання повернення української державної та приватної власності на території ОРДЛО;
      • забезпечується робота інфраструктури життєдіяльності Донбасу, якої потребують мирні мешканці по обидві сторони лінії зіткнення.

      ТКГ висловила вдячність Мартіну Сайдіку за його конструктивну роботу спецпредставника чинного глави ОБСЄ в ТКГ та привітала Хайді Грау із початком її каденції на цій посаді. Окремі слова подяки українська сторона висловила на адресу Республіки Білорусь, яка надає майданчик для роботи контактної групи,
      – рузюмувала прессекретарка Леоніда Кучми.

      нормандська зустріч, про що домовилися
      Про що Україна і Росія домовилися під час нормандської зустрічі / інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Мінськ Мінські домовленості Леонід Кучма Війна на Донбасі Розведення військ Ситуація у Золотому
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