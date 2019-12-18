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      Втрати на Донбасі у 2019 році: Генштаб ЗСУ озвучив сумні цифри

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      Генштаб ЗСУ підрахував втрати на Донбасі в 2019 році / Міноборони

      З початку 2019 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинули 97 українських військових. Ще 499 воїнів отримали поранення.

      Ще 78 українських військовослужбовців отримали інші ушкодження, про це повідомили у пресцентрі Генерального штабу ЗСУ, пише BBC News Україна.

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      Усі дані – станом на 17 грудня 2019 року. У Генштабі також уточнили, що найбільше українські бійці гинуть від снайперського вогню, обстрілів з мінометів та гранатометів, а також від підривів на мінах.

      Інші загиблі (померлі) – 77 осіб,
      – додали там про небойові втрати.

      У 2018 році на Донбасі, за даними Генштабу, бойові втрати української армії склали 110 військових, а у 2017 році – 198 бійців.

      Втрати за всю війну

      Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії становлять:

      • безповоротні втрати – 2 608 осіб;
      • інші загиблі (померлі) – 1 087 осіб;
      • санітарні втрати (поранені) – 9 805 осіб;
      • ушкоджені – 2 251 особа.

      Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС та Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" та Українська добровольча армія.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Збройні сили України Втрати
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