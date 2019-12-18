Втрати на Донбасі у 2019 році: Генштаб ЗСУ озвучив сумні цифри

З початку 2019 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинули 97 українських військових. Ще 499 воїнів отримали поранення.

Ще 78 українських військовослужбовців отримали інші ушкодження, про це повідомили у пресцентрі Генерального штабу ЗСУ, пише BBC News Україна.

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Усі дані – станом на 17 грудня 2019 року. У Генштабі також уточнили, що найбільше українські бійці гинуть від снайперського вогню, обстрілів з мінометів та гранатометів, а також від підривів на мінах.

Інші загиблі (померлі) – 77 осіб,

– додали там про небойові втрати.

У 2018 році на Донбасі, за даними Генштабу, бойові втрати української армії склали 110 військових, а у 2017 році – 198 бійців.

Втрати за всю війну

Від початку бойових дій у 2014 році на Сході втрати армії становлять:

безповоротні втрати – 2 608 осіб;

осіб; інші загиблі (померлі) – 1 087 осіб;

осіб; санітарні втрати (поранені) – 9 805 осіб;

осіб; ушкоджені – 2 251 особа.

Ці дані не враховують загиблих на Донбасі бійців підрозділів МВС та Нацгвардії, СБУ, а також добровольчих підрозділів, таких як ДУК "Правий сектор" та Українська добровольча армія.