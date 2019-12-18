Потери на Донбассе в 2019 году: Генштаб ВСУ озвучил печальные цифры

С начала 2019 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли 97 украинских военных. Еще 499 воинов получили ранения.

Еще 78 украинских военнослужащих получили другие повреждения, об этом сообщили в пресс-центре Генерального штаба ВСУ, пишет BBC News Украина.

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Все данные – состоянием на 17 декабря 2019 года. В Генштабе также уточнили, что больше всего украинские бойцы гибнут от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.

Другие погибшие (умершие) – 77 человек,

– добавили там о небоевых потерях.

В 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, боевые потери украинской армии составили 110 военных, а в 2017 году – 198 бойцов.

Потери за всю войну

С тех пор, как начались боевые действия в 2014 году на Востоке, потери армии составляют:

безвозвратные потери – 2 608 человек;

человек; другие погибшие (умершие) – 1 087 человек;

человек; санитарные потери (раненые) – 9 805 человек;

человек; поврежденные – 2 251 человек.

Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.