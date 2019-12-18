Потери на Донбассе в 2019 году: Генштаб ВСУ озвучил печальные цифры
С начала 2019 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погибли 97 украинских военных. Еще 499 воинов получили ранения.
Еще 78 украинских военнослужащих получили другие повреждения, об этом сообщили в пресс-центре Генерального штаба ВСУ, пишет BBC News Украина.
Важно: В Харькове похоронили Сергея Михальчука, который погиб на Донбассе, спасая собрата
Все данные – состоянием на 17 декабря 2019 года. В Генштабе также уточнили, что больше всего украинские бойцы гибнут от снайперского огня, обстрелов из минометов и гранатометов, а также от подрывов на минах.
Другие погибшие (умершие) – 77 человек,
– добавили там о небоевых потерях.
В 2018 году на Донбассе, по данным Генштаба, боевые потери украинской армии составили 110 военных, а в 2017 году – 198 бойцов.
Потери за всю войну
С тех пор, как начались боевые действия в 2014 году на Востоке, потери армии составляют:
- безвозвратные потери – 2 608 человек;
- другие погибшие (умершие) – 1 087 человек;
- санитарные потери (раненые) – 9 805 человек;
- поврежденные – 2 251 человек.
Эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений, таких как ДУК "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия.
Выбор редакции
-
Дом с цокольным этажом: особенности конструкции, плюсы и минусы такого выборасегодня , 22:50
-
Главные новости 18 декабря: нардепы и неприкосновенность, суд над Пашинским, заседание в Минскесегодня , 22:03
-
Украинка покоряет Америку оригинальным ожерельем ручной работы: история успехасегодня , 21:18