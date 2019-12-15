Обстрел российской артиллерии: на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук
Стало известно имя украинского военного, погибшего в результате вражеского обстрела 14 декабря. Это Сергей Михальчук, военнослужащий Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
Личность погибшего назвал пресс-офицер бригады Нацгвардии, известный в соцсетях как Харитон Старски.
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По его словам, погибший парень попал под огонь российской артиллерии.
К слову, Бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины выполняет боевые задачи в районе поселка Зайцево в Донецкой области и дальше на север на так называемой Светлодарской дуге.
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