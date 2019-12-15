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      Обстрел российской артиллерии: на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук

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      Погибший Сергей Михальчук / facebook.com/chariton.starsky

      Стало известно имя украинского военного, погибшего в результате вражеского обстрела 14 декабря. Это Сергей Михальчук, военнослужащий Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

      Личность погибшего назвал пресс-офицер бригады Нацгвардии, известный в соцсетях как Харитон Старски.

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      По его словам, погибший парень попал под огонь российской артиллерии.

      К слову, Бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины выполняет боевые задачи в районе поселка Зайцево в Донецкой области и дальше на север на так называемой Светлодарской дуге.

      Отметим, что 14 декабря в зоне боевых действий на Донбассе боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных. В результате обстрелов погиб один из военнослужащих Объединенных сил. Еще двое бойцов получили ранения.


      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Пророссийские боевики Война на Донбассе Жертвы Потери Операция Объединенных сил Новости Украины Нацгвардія
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