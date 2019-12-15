Обстріл російської артилерії: на Донбасі загинув 21-річний нацгвардієць Сергій Михальчук

Стало відоме ім’я українського військового, який загинув унаслідок ворожого обстрілу 14 грудня. Це Сергій Михальчук, військовослужбовець Бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Він прикрив своїм тілом побратима.

Особу загиблого назвав пресофіцер бригади Нацгвардії, відомий у соцмережах як Харитін Старський.

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За його словами, загиблий хлопець потрапив під вогонь російської артилерії. За проявлений героїзм Сергія Михальчука буде представлено до високої державної нагороди.

До слова, Бригада швидкого реагування Нацгвардії України виконує бойові завдання в районі селища Зайцеве на Донеччині та далі на північ на так званій Світлодарській дузі.

Відзначимо, що 14 грудня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових. Унаслідок обстрілів загинув один з військовослужбовців Об'єднаних сил. Ще двоє бійців отримали поранення.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу