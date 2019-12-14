Бойовики систематично порушують домовленість нормандського саміту про припинення вогню
Упродовж доби 13 грудня проросійські бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілу український військовий отримав травму.
Ворог обстрілював українські позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, а також з озброєння БМП. Про це повідомляє штаб ООС.
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Зокрема, окупанти 5 разів стріляли по позиціях оперативно-тактичного угруповання "Схід":
- біля Мар'їнки – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
- поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя та Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;
- біля Кам'янки – з РПГ та кулеметів великого калібру.
Ще 5 разів бойовики стріляли у районі відповідальності угруповання "Північ":
- двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;
- біля Новолуганського – з СПГ та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Миронівського – з мінометів калібру 82 мм;
- неподалік Луганського – з озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Домовленості з нормандської зустрічі / інфографіка 24 каналу
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