08:47
14 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Батіскаф Батіскафич розколює Маріанський жолоб. "Хубло" прибрали з ефіру
      Вєсті Кремля
      22:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Як Зеленський боротиметься з мітингами. Російські пропагандисти приїхали до України
      Вєсті.UA
      20:38, 13 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Бойовики систематично порушують домовленість нормандського саміту про припинення вогню

      73 Читать новость на русском
      На Донбасі поранено українського військового / glavcom.ua

      Упродовж доби 13 грудня проросійські бойовики 10 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілу український військовий отримав травму.

      Ворог обстрілював українські позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, а також з озброєння БМП. Про це повідомляє штаб ООС.

      Важливо! Ще одна важка втрата: у лікарні Дніпра помер ветеран АТО – фото

      Зокрема, окупанти 5 разів стріляли по позиціях оперативно-тактичного угруповання "Схід":

      • біля Мар'їнки – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї;
      • поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
      • неподалік Павлополя та Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;
      • біля Кам'янки – з РПГ та кулеметів великого калібру.

      Ще 5 разів бойовики стріляли у районі відповідальності угруповання "Північ":

      • двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та іншої стрілецької зброї;
      • біля Новолуганського – з СПГ та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Миронівського – з мінометів калібру 82 мм;
      • неподалік Луганського – з озброєння БМП-1, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

      нормандський формат, про що домовилися
      Домовленості з нормандської зустрічі / інфографіка 24 каналу

       

      Кредит від держави для бізнесу: що це таке
      сьогодні
      4134
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Нормандська зустріч 2019 Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Постраждалі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:01 Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
      Світлана Попова 1239
      сьогодні , 07:00 Кредит від держави для бізнесу: що це таке
      Ірина Кошанська 4133
      сьогодні , 01:33 Тест на спроможність для нової влади: де правда у справі Шеремета
      Антон Голобородько 518
      13 грудня , 23:00 Путь шамана: чем для Путина обернеться гнев Габышева
      Іван Яковина 1802
      13 грудня , 22:31 Головні новини 13 грудня: Суд у справі вбивства Шеремета, Brexit наближається
      Северин Трач 673
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук