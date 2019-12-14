Боевики систематически нарушают договоренность нормандского саммита о прекращении огня
В течении суток 13 декабря пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрела украинский военный получил травму.
Враг обстреливал украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а также из вооружения БМП. Об этом сообщает штаб ООС.
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В частности, оккупанты 5 раз стреляли по позициям оперативно-тактической группировки "Восток":
- возле Марьинки – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;
- неподалеку Павлополя и Березового – из станковых противотанковых гранатометов;
- возле Каменки – с РПГ и пулеметов крупного калибра.
Еще 5 раз боевики стреляли в районе ответственности группировки "Север":
- дважды неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;
- возле Новолуганского – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Мироновского – из минометов калибра 82 мм;
- неподалеку Луганского – из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Договоренности с нормандской встречи / инфографика 24 канала
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