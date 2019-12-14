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      Боевики систематически нарушают договоренность нормандского саммита о прекращении огня

      10 Читати новину українською
      На Донбассе ранено украинского военного / glavcom.ua

      В течении суток 13 декабря пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрела украинский военный получил травму.

      Враг обстреливал украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, а также из вооружения БМП. Об этом сообщает штаб ООС.

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      В частности, оккупанты 5 раз стреляли по позициям оперативно-тактической группировки "Восток":

      • возле Марьинки – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
      • вблизи Красногоровки – из стрелкового оружия;
      • неподалеку Павлополя и Березового – из станковых противотанковых гранатометов;
      • возле Каменки – с РПГ и пулеметов крупного калибра.

      Еще 5 раз боевики стреляли в районе ответственности группировки "Север":

      • дважды неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;
      • возле Новолуганского – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Мироновского – из минометов калибра 82 мм;
      • неподалеку Луганского – из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

      нормандський формат, про що домовилися
      Договоренности с нормандской встречи / инфографика 24 канала

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Нормандская встреча 2019 Война на Донбассе Новости Украины Постраждалі Пророссийские боевики Операция Объединенных сил
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