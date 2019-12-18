У Мінську не домовилися про обмін полоненими
У Мінську на засіданні Трьохсторонньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі не змогли узгодити обмін полоненими.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Глава МЗС уточнив, що мовиться про переговори, які проходять в даний час у Мінську.
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Пристайко визнав, що досягнути прогресу в цьому питанні поки не вдалося.
Про обмін полоненими говорили на нормандській зустрічі, що підтверджує опублікований після неї документ. Новий обмін у форматі "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" має відбутись до 31 грудня 2019 року.
Відзначимо, що сьогоднішнє засідання ТКГ – перше після саміту "нормандської четвірки" і останнє в цьому році. У ньому вперше взяла участь швейцарська дипломатка Хайді Грау.
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У 2020 році вона займе пост глави СММ ОБСЄ на Донбасі.
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