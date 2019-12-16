16:32
16 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      РосЗМІ показали українських військових, які п'ять років перебувають у полоні бойовиків: фото

      2459 Читать новость на русском
      Українські військові перебувають у полоні бойовиків вже 5 років / скріншот

      На пропагандистському російському телеканалі "Россия-1" вийшов сюжет, у якому показали трьох українських військовослужбовців, які вже 5 років перебувають у полоні бойовиків терористичної організації "ДНР". Це Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков і Сергій Глондар.

      Українських військових внесуть до списків на обмін. Про це повідомляють "Новости Донбасса".

      До теми: Зеленський озвучив три етапи обміну полонених з Росією

      Відзначимо, що Пантюшенко – командир танка, який підбили у районі Донецького аеропорту. Він перебуває у полоні бойовиків з січня 2015 року.

      Спецназівці Коріньков і Глондарь потрапили у засідку разом з групою інших військових і були захоплені бойовиками у лютому 2015 року. Їхній загін виводив з Дебальцевого поранених і потрапив у оточення.

      Тоді загинуло двоє бійців, а п'ятьох взяли у полон. Через декілька місяців трьох військових обміняли, а Сергій та Олександр досі залишилися за лінією розмежування. З тих пір вони перебувають у Макіївській колонії.

       

      Захоплені у полон українські військові / скріншот


      Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу

      Що відомо про попередній обмін полоненими?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35".

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      Обшуки у квартирі Мухарського: поліція заперечила зв'язок із вбивством Шеремета
      сьогодні
      11179
      Автор: Северин Трач
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Обмін полоненими Українці в полоні РФ Новини Росії Проросійські бойовики Збройні сили України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:30 Удар по суддівській реформі Зеленського: що відомо про звільнення судді Аблова
      Роман Маселко 16
      сьогодні , 16:00 Скандал з Романом Зозулею: чому фанати називають його нацистом і до чого тут Росія
      Ігор Саджениця 886
      сьогодні , 15:30 Нормандська зустріч – зрада чи перемога: що вдалось зробити Зеленському
      Віталій Дейнега 177
      сьогодні , 15:00 Росія слабне, а Україна прогресує і вчиться протистояти Москві, – CSM
      Світові Медіа 838
      сьогодні , 12:00 Анджела Дэвис и дело Шеремета: обвинения против героев войны могут стать пощечиной Зеленского
      Михайло Дубинянський 1652
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук