РосЗМІ показали українських військових, які п'ять років перебувають у полоні бойовиків: фото

На пропагандистському російському телеканалі "Россия-1" вийшов сюжет, у якому показали трьох українських військовослужбовців, які вже 5 років перебувають у полоні бойовиків терористичної організації "ДНР". Це Богдан Пантюшенко, Олександр Коріньков і Сергій Глондар.

Українських військових внесуть до списків на обмін. Про це повідомляють "Новости Донбасса".

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Відзначимо, що Пантюшенко – командир танка, який підбили у районі Донецького аеропорту. Він перебуває у полоні бойовиків з січня 2015 року.

Спецназівці Коріньков і Глондарь потрапили у засідку разом з групою інших військових і були захоплені бойовиками у лютому 2015 року. Їхній загін виводив з Дебальцевого поранених і потрапив у оточення.

Тоді загинуло двоє бійців, а п'ятьох взяли у полон. Через декілька місяців трьох військових обміняли, а Сергій та Олександр досі залишилися за лінією розмежування. З тих пір вони перебувають у Макіївській колонії.

Захоплені у полон українські військові / скріншот



Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу

Що відомо про попередній обмін полоненими?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35".



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.