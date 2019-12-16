Росзми показали украинских военных, которые пять лет находятся в плену боевиков: фото

На пропагандистском телеканале "Россия-1" вышел сюжет, в котором показали трех украинских военнослужащих, которые уже 5 лет находятся в плену боевиков террористической организации "ДНР". Это Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков и Сергей Глондар.

Украинских военных внесут в списки на обмен. Об этом сообщают "Новости Донбасса".

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Отметим, что Пантюшенко – командир танка, который подбили в районе Донецкого аэропорта. Он находится в плену боевиков с января 2015 года.

Спецназовцы Кориньков и Глондарь попали в засаду вместе с группой других военных и были захвачены боевиками в феврале 2015 года. Их отряд выводил из Дебальцево раненых и попал в окружение.

Тогда погибли два бойца, а пятерых взяли в плен. Через несколько месяцев трех военных обменяли, а Сергей и Александр до сих пор остались за линией разграничения. С тех пор они находятся в Макеевской колонии.

Захваченные в плен украинские военные / скриншо​т



Сколько украинцев остаются в российском плену / инфографика 24 канала

Что известно о предыдущем обмене пленными?

Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35".



На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.