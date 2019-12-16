17:03
16 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      Росзми показали украинских военных, которые пять лет находятся в плену боевиков: фото

      166 Читати новину українською
      Украинские военные находятся в плену боевиков уже 5 лет / Скриншот

      На пропагандистском телеканале "Россия-1" вышел сюжет, в котором показали трех украинских военнослужащих, которые уже 5 лет находятся в плену боевиков террористической организации "ДНР". Это Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков и Сергей Глондар.

      Украинских военных внесут в списки на обмен. Об этом сообщают "Новости Донбасса".

      К теме: Зеленский озвучил три этапа обмена пленных с Россией

      Отметим, что Пантюшенко – командир танка, который подбили в районе Донецкого аэропорта. Он находится в плену боевиков с января 2015 года.

      Спецназовцы Кориньков и Глондарь попали в засаду вместе с группой других военных и были захвачены боевиками в феврале 2015 года. Их отряд выводил из Дебальцево раненых и попал в окружение.

      Тогда погибли два бойца, а пятерых взяли в плен. Через несколько месяцев трех военных обменяли, а Сергей и Александр до сих пор остались за линией разграничения. С тех пор они находятся в Макеевской колонии.

       

      Захваченные в плен украинские военные / скриншо​т


      Сколько украинцев остаются в российском плену / инфографика 24 канала

      Что известно о предыдущем обмене пленными?
      Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35".

      На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
      сегодня
      65864
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Вооруженные силы Украины Пророссийские боевики Война на Донбассе Обмен пленными Украинцы в плену РФ Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Екологічний контроль 2.0: хто і як має захищати довкілля України
      Все про екологію 6
      сегодня , 16:30 Удар по суддівській реформі Зеленського: що відомо про звільнення судді Аблова
      Роман Маселко 64
      сегодня , 16:00 Скандал с Романом Зозулей: почему фанаты называют его нацистом и при чем здесь Россия
      Ігор Саджениця 112
      сегодня , 15:30 Нормандська зустріч – зрада чи перемога: що вдалось зробити Зеленському
      Віталій Дейнега 66
      сегодня , 15:00 Росія слабне, а Україна прогресує і вчиться протистояти Москві, – CSM
      Світові Медіа 950
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук