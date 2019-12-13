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      Зеленский озвучил три этапа обмена пленных с Россией

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      Зеленский рассказал об обмене пленными с Россией / president.gov.ua

      Возвращение украинцев из русского плена будет проходить в три этапа. Первый из них – списки на обмен удерживаемых лиц в формате "всех установленных на всех установленных" обсудят на заседании ТКГ в Минске 18 декабря.

      Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть".

      Интересно: Чубаров о нормандской встрече: крымские татары остались вне обмена

      Я очень хотел, чтобы мы разъяснили в формате "Нормандии", что означает обмен "всех на всех". Мы очень боимся оставить там наших людей – не только на временно оккупированных территориях и в Крыму, но и на территории России. Сейчас будет первый этап до Нового года – обмен всех установленных на всех установленных. 18 декабря будет встреча Трехсторонней группы в Минске и будут обсуждаться эти списки,
      – сказал президент

      По его словам, вторым шагом будет допуск представителей Красного Креста на оккупированные территории Донбасса. Они должны действительно подтвердить списки на обмен, которые есть в украинской стороны, но они не согласованы со стороной боевиков.

      Зеленский добавил, что третьим шагом должно стать возвращение украинцев, содержащихся на территории России и в оккупированном Крыму. Глава государства обсуждал этот вопрос с Путиным на нормандском саммите.

      "Мы проговорили с президентом РФ, нам нужно решить вопрос (возвращения политзаключенных – 24 канал), которые находятся на территории России и в Крыму. Это другой будет трек. Мы будем его проговаривать после обмена всех согласованных на всех согласованных", – заявил Зеленский.

      українські полонені в росії
      Сколько украинцев остаются в русском плену / инфографика 24 канала

      О чем договорилась "нормандская четверка"?

      Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи опубликовали документ, в котором указано, что:

      • обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;
      • разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;
      • стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;
      • на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.
      На крови договоренностей нет, – Зеленский о пребывании Авакова в МВД
      12 декабря
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Владимир Зеленский Новости политики Аннексия Крыма Украинцы в плену РФ Обмен пленными Нормандская встреча 2019
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