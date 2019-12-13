Зеленский озвучил три этапа обмена пленных с Россией

Возвращение украинцев из русского плена будет проходить в три этапа. Первый из них – списки на обмен удерживаемых лиц в формате "всех установленных на всех установленных" обсудят на заседании ТКГ в Минске 18 декабря.

Такое заявление сделал Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть".

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Я очень хотел, чтобы мы разъяснили в формате "Нормандии", что означает обмен "всех на всех". Мы очень боимся оставить там наших людей – не только на временно оккупированных территориях и в Крыму, но и на территории России. Сейчас будет первый этап до Нового года – обмен всех установленных на всех установленных. 18 декабря будет встреча Трехсторонней группы в Минске и будут обсуждаться эти списки,

– сказал президент

По его словам, вторым шагом будет допуск представителей Красного Креста на оккупированные территории Донбасса. Они должны действительно подтвердить списки на обмен, которые есть в украинской стороны, но они не согласованы со стороной боевиков.

Зеленский добавил, что третьим шагом должно стать возвращение украинцев, содержащихся на территории России и в оккупированном Крыму. Глава государства обсуждал этот вопрос с Путиным на нормандском саммите.

"Мы проговорили с президентом РФ, нам нужно решить вопрос (возвращения политзаключенных – 24 канал), которые находятся на территории России и в Крыму. Это другой будет трек. Мы будем его проговаривать после обмена всех согласованных на всех согласованных", – заявил Зеленский.



Сколько украинцев остаются в русском плену / инфографика 24 канала

Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи опубликовали документ, в котором указано, что: