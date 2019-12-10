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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Появился текст документа по итогам нормандской встречи

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      В Париже завершился нормандский саммит с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. По итогам переговоров уже опубликовали документ.

      В тексте документа указаны обязательства сторон по Донбассу, они должны быть выполнены в ближайшее время.

      Важно: О чем договорилась "нормандская четверка": первые новости

      В документе говорится, что:

      • режим прекращения огня нужно обеспечить к концу 2019 года;
      • новый обмен пленными в формате "всех на всех" пройдет в 31 декабря 2019 года;
      • Красный Крест должен получить полный и безоговорочный доступ ко всем пленным;
      • на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска;
      • миссия ОБСЕ должна получить доступ ко всей территории Востока Украины, чтобы полностью выполнить свой мандат;
      • разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года.



      Итоговый документ нормандского саммита

      Главное о нормандском саммите:

      • Впервые за последние 3 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России-агрессора Владимир Путин сели за стол переговоров. Саммит проходил в закрытом формате.
      • Главный вопрос, который обсуждали лидеры, – дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.
      • После переговоров нормандской четверки Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. Разговор затянулся на 1,5 часа. Глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".
      • Президентам не удалось договориться о выборах на Донбассе и выводе из региона российских войск.
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      Теги: Новости Украины Новости политики
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