Появился текст документа по итогам нормандской встречи

В Париже завершился нормандский саммит с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. По итогам переговоров уже опубликовали документ.

В тексте документа указаны обязательства сторон по Донбассу, они должны быть выполнены в ближайшее время. Важно: О чем договорилась "нормандская четверка": первые новости В документе говорится, что: режим прекращения огня нужно обеспечить к концу 2019 года;

новый обмен пленными в формате "всех на всех" пройдет в 31 декабря 2019 года;

Красный Крест должен получить полный и безоговорочный доступ ко всем пленным;

на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска;

миссия ОБСЕ должна получить доступ ко всей территории Востока Украины, чтобы полностью выполнить свой мандат;

разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года.



Итоговый документ нормандского саммита Главное о нормандском саммите: Впервые за последние 3 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России-агрессора Владимир Путин сели за стол переговоров. Саммит проходил в закрытом формате.

Главный вопрос, который обсуждали лидеры, – дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.

После переговоров нормандской четверки Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. Разговор затянулся на 1,5 часа. Глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".

Президентам не удалось договориться о выборах на Донбассе и выводе из региона российских войск.