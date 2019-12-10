Новая встреча лидеров "нормандской четверки" состоится через четыре месяца

Саммит в нормандском формате 9 декабря во Франции завершился. По его итогам лидеры стран "нормандской четверки" Зеленский, Путин, Меркель и Макрон дали совместную пресс-конференцию. Во время мероприятия Макрон говорил о предыдущих успехах мирного процесса, а Меркель заявила, что стороны договорились уже и о следующей встрече.

Макрон отметил успехи на пути к урегулированию конфликта на Донбассе: обмен пленными, согласование формулы Штайнмайера, разведение войск на трех участках и уменьшение обстрелов.

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Теперь надо за три или четыре месяца согласовать все предпосылки для проведения местных выборов в регионе,

– сказал Макрон.

Меркель также напомнила об успехах мирного процесса – в частности, о мосте в Станице Луганской, который много значит для людей, и о формуле Штайнмайера.

Украина вместе с Россией согласились на нее и это большой прорыв. Мы договорились о трех пунктах: разминировании, укреплении перемирия и разведении сил на новых участках линии разграничения,

– заявила канцлер.

"Мы согласились, что через четыре месяца мы встретимся снова, а к тому времени советники и министры будут готовить условия для этого и для проведения местных выборов на Донбассе в том числе", – подытожила Ангела Меркель.

Смотрите видео пресс-конференции Зеленского, Путина, Меркель и Макрона:

Что известно о нормандском саммите 2019? Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.



Все двусторонние и общие встречи саммита проходили в закрытом формате. Главная тема саммита – дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.



Во время саммита также Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет, после чего глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".