Нова зустріч лідерів "нормандської четвірки" відбудеться за чотири місяці

Саміт у нормандському форматі 9 грудня у Франції завершився. За його підсумками лідери країн "нормандської четвірки" Зеленський, Путін, Меркель та Макрон дали спільну пресконференцію. Під час заходу Макрон говорив про попередні успіхи мирного процесу, а Меркель заявила, що сторони домовилися вже й про наступну зустріч.

Макрон відзначив успіхи на шляху до врегулювання конфлікту на Донбасі: обмін полоненими, погодження формули Штайнмаєра, розведення військ на трьох ділянках та зменшення обстрілів.

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Тепер треба за три чи чотири місяці узгодити всі передумови для проведення місцевих виборів у регіоні,

– сказав Макрон.

Меркель також нагадала про успіхи мирного процесу – зокрема, про міст у Станиці Луганській, який багато значить для людей, і про формулу Штайнмаєра.

Україна разом з Росією погодилися на неї і це великий прорив. Ми домовилися про три пункти: розмінування, зміцнення перемир'я і розведення сил на нових ділянках лінії розмежування,

– заявила канцлерка.

"Ми погодилися, що через чотири місяці ми зустрінемося знову, а до того радники і міністри готуватимуть умови для цього і для проведення місцевих виборів на Донбасі в тому числі", – підсумувала Ангела Меркель.

Дивіться відео пресконференції Зеленського, Путіна, Меркель та Макрона:

Що відомо про нормандський саміт 2019 року? Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів.



Усі двосторонні та загальні зустрічі саміту відбувалия у закритому форматі. Головна тема саміту – подальші кроки і терміни встановлення миру на Донбасі.



Під час саміту також Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет, після чого глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".