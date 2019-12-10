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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      З'явився текст документу за підсумками нормандської зустрічі

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      У Парижі завершився нормандський саміт за участю лідерів України Володимира Зеленського, Росії-агресора Володимира Путіна, Франції Еммануеля Макрона та Німеччини Ангели Меркель. За підсумки переговорів вже опублікували підсумковий документ.

      У тексті документа вказані зобов'язання сторін щодо Донбасу, які вони мають виконати у найближчий час.

      Важливо: Про що домовилась "нормандська четвірка": перші новини

      У документі йдеться, що: 

      • режим припинення вогню потрібно забезпечити до кінця 2019 року;
      • новий обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" пройде до 31 грудня 2019 року;
      • Червоний Хрест повинен отримати повний і беззастережний доступ до всіх утримуваних;
      • на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску;
      • місія ОБСЄ має отримати доступ до всієї території Сходу України, щоб повністю виконати свій мандат;
      • розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року.



      Підсумковий документ нормандського саміту

      Головне про нормандський саміт:

      • Вперше за останні 3 роки лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії-агресора Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Саміт відбувався у закритому форматі.
      • Головне питання, яке обговорювали лідери, – подальші кроки і терміни встановлення миру на Донбасі.
      • Після переговорів нормадської четвірки Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. Розмова затягнулася на 1,5 години. Глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".
      • Президентам не вдалося домовитися про вибори на Донбасі та виведення з регіону російських військ.
      Путін, як завжди, продаватиме людей, – Фурса про нормандську зустріч
      9 грудня
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      Теги: Новини України Новини політики
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