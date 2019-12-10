З'явився текст документу за підсумками нормандської зустрічі

У Парижі завершився нормандський саміт за участю лідерів України Володимира Зеленського, Росії-агресора Володимира Путіна, Франції Еммануеля Макрона та Німеччини Ангели Меркель. За підсумки переговорів вже опублікували підсумковий документ.

У тексті документа вказані зобов'язання сторін щодо Донбасу, які вони мають виконати у найближчий час. Важливо: Про що домовилась "нормандська четвірка": перші новини У документі йдеться, що: режим припинення вогню потрібно забезпечити до кінця 2019 року;

новий обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" пройде до 31 грудня 2019 року;

Червоний Хрест повинен отримати повний і беззастережний доступ до всіх утримуваних;

на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску;

місія ОБСЄ має отримати доступ до всієї території Сходу України, щоб повністю виконати свій мандат;

розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року.



Підсумковий документ нормандського саміту Головне про нормандський саміт: Вперше за останні 3 роки лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії-агресора Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Саміт відбувався у закритому форматі.

Головне питання, яке обговорювали лідери, – подальші кроки і терміни встановлення миру на Донбасі.

Після переговорів нормадської четвірки Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. Розмова затягнулася на 1,5 години. Глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".

Президентам не вдалося домовитися про вибори на Донбасі та виведення з регіону російських військ.