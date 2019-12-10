Чубаров о нормандской встрече: крымские татары остались вне обмена

Подписанное по результатам нормандского саммита коммюнике исключает политзаключенных крымских татар из будущего обмена удерживаемыми лицами.

"Вчерашнее подписанное коммюнике исключает всех крымских политических заключенных из обмена... так, как оно выписано", – заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Читайте текст документа по итогам нормандской встречи

Я знаю, что переговоры велись, я знаю, что пытались... Но надо было его (коммюнике) подписывать, исходя из чувств сотен и сотен людей? Если более, чем 100 политзаключенных из Крыма – у них есть родные, дети, жены, родители. Это сотни людей,

– добавил лидер Меджлиса.

Чубаров сообщил, что Меджлис уже получает звонки от крымских татар: "И эти люди говорят: а мы кто для Украины, если нас там нет в этом коммюнике?".

Что известно об обмене удерживаемыми лицами, о котором договорились на нормандском саммите

Участники нормандского саммита договорились до 31 декабря 2020 года провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что всегда об обмене пленными говорили в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы, но не всегда это выполняли. А сейчас, когда этот вопрос подняли на высший уровень, есть большой шанс, что он очень быстро с обеих сторон решится и действительно это произойдет до конца года.

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О чем вообще договорилась "нормандская четверка" в Париже

Украина согласилась имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство, чтобы начать подготовку к местным выборам на Донбассе.

Полное и всеобъемлющее прекращение огня, которое должно начаться до конца 2019 года.

Три новых зоны разведения войск, где отвод состоится до конца марта 2020 года.

До конца года – обмен пленными "всех на всех".

Мониторинговая миссия ОБСЕ должна перейти в режим работы 24/7 на Донбассе.

Красный Крест должен получить полный доступ ко всем удерживаемым лицам.

Откроют новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней;

Следующая встреча в нормандском формате – через 4 месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивал на полном контроле Украины над границей, но президент России Владимир Путин не согласился.