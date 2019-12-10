О чем говорил Зеленский на пресс-конференции после нормандского саммита: основные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции после нормандского саммита обнародовал детали переговоров. По его словам, встреча хотя и была сложной и длительной, но настроение по ее итогам является больше позитивным. Зеленский добавил, что еще многие вопросы не удалось полноценно обсудить и решить. Он надеется, что это "нормандская четверка" сделает на следующей встрече.

Что обсудили и согласовали стороны во время нормандского саммита

Неотложные меры по стабилизации ситуации безопасности на востоке

Полное всестороннее и бессрочное прекращение огня должно начаться до конца 2019 года. Для эффективного мониторинга и усиления мониторинга за режимом прекращения огня все страны-участницы напомнили о важности безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины. Также была отмечена важность расширить мандат СММ по круглосуточному мониторингу. В то же время стороны поддерживают разработку и реализацию нового плана по разминированию территорий.

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Взаимное освобождение удерживаемых лиц

"Нормандская четверка" приветствует взаимное освобождение удерживаемых лиц до 31 декабря 2019 года по принципу "всех на всех". Было согласована необходимость верифицировать полные списки и предоставить полный и безусловный доступ представителю "Красного креста" ко всем удерживаемым лицам.

Разведение войск

Согласовано обсуждение в рамках ТКГ в Минске по дополнительным зонам разведения одновременно в трех точках, что имеют гуманитарное значение для всех украинцев. Зеленский настаивал на необходимости восстановления полного контроля над государственной украинской границей. Украинский президент выразил уверенность, что "нормандская четверка" вернется к решению этого вопроса на следующей встрече в нормандском формате через 4 месяца.

Кроме того, Зеленский несколько раз подчеркивал необходимость вывода всех вооруженных формирований, военной техники и разоружения этих незаконных формирований на оккупированных территориях Донбасса.

Выборы на Донбассе

Стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в пределах нормандского формата и трехстороннего контактной группы по всем правовым аспектам особенностей местного самоуправления на оккупированном Донбассе и включении формулы Штайнмайера.

По словам Зеленского, вопрос выборов будет обсуждаться на уровне трехсторонние группы. В частности, говориться о вариантах такого проведения. Зеленский надеется решить этот вопрос на следующей встрече "нормандской четверки".

Также украинский президент подчеркивал, что проведение местных выборов на оккупированном Донбассе возможно исключительно в соответствии с законодательством Украины и стандартов ОБСЕ.

Обмен пленными

Зеленский отметил, что для него самая главная победа, и с этим он ехал, – это то, что стороны договорились об обмене "всех на всех". Этот вопрос записан в "Минске", но сейчас договорились о сроках.

Я верю, что это будет выдержано. У нас будет обмен. Сначала мы говорили: давайте до 24 декабря, почти согласились, а потом было предложено: давайте не рисковать, и до конца этого года. Потому что очень хочется, чтобы именно наши люди, наши украинцы, вернулись домой и все новогодние праздники были со своими семьями, детьми и близкими,

– заявил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что всегда об обмене пленными говорили в Минске в рамках трехсторонней контактной группы, и не всегда это делали. А сейчас, когда этот вопрос подняли на более высокий уровень, есть большой шанс, что он очень быстро с обеих сторон решится и действительно до конца года.

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Прекращение огня

Во время нормандского саммита Зеленский говорил, что не знает, как контролировать эту ситуацию, потому что 20 раз все стороны договаривались о прекращении огня в течение 5,5 лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось. Поэтому стороны проговорили, что все будут к этому вопросу относиться очень серьезно.

Зеленский надеется на поддержку и Германии с Францией, и России, которая "имеет большое влияние на боевиков на временно оккупированных территориях". Украина также будет на это будет оказывать большое влияние и контролировать.

Я уверен, если все стороны очень хотят, обязательно будет правильный результат, и до конца года это также произойдет,

– подытожил Зеленский.

Передача границы

Зеленский подчеркнул, что у него с президентом России – разный взгляд о передаче границы и когда это возможно. Путин говорит, что, согласно минским соглашениям, передача границы должна произойти после выборов. Зато украинский президент ставит вопрос, чтобы передача границы была до проведения местных выборов.

Вопрос газа

Вопрос газа обсуждали только во время украино-российской двусторонней встречи в рамках нормандского саммита. Зато в четырехстороннем формате этот вопрос не обсуждали.

Мы обсудили этот вопрос, и мне кажется, мы этот вопрос разблокировали, и уже на уровне советников будем обсуждать возможность, формат, объем, цену и т.д. по транзиту газа, потому что это очень важно как для Украины, так и для Европы. Считаю, что мы сделали неплохие шаги по этому вопросу,

– заявил Зеленский.

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Следующий нормандский саммит

Стороны предварительно договорились его провести через 4 месяца. На нем будут обсуждать остальные вопросы, которые не успели в Париже 9 декабря. В частности, во время мероприятия будут поднимать вопросы выборов, границы и контакта с жителями оккупированных территорий. По словам Зеленского, в этих вопросах "нормандская четверка" обязана найти выход, поскольку не продвинется далеко.

Об условиях я хотел бы сказать, что нет никаких условий для следующей встречи. У нас есть возможность продолжить дискуссию и получить результаты того, что мы сделали. Но мы не ждем выполнения определенных результатов. По результатам того, как мы справимся, и будет встреча. Никакого домашнего задания нет,

– сказал Зеленский.

Украинский президент обозначил ряд принципов, которые никогда не нарушит как президент, и с которыми никогда не согласится украинский народ.

Говорится о:

Невозможности федерализации Украины.

Невозможности кого-либо совершать какое-либо влияние на вектор движения и развития Украины.

Невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на Востоке Украины через уступки со стороны Украины территориями в пределах международно определенных границ.

Эмоции Зеленского от нормандского саммита

В начале пресс конференции Зеленский отметил, что представлял он Украину не один, а вместе с ним были все украинцы, поддержку которых ощущал. Также вместе с ним были правда, желание справедливости и достижения мира в Украине. По его словам, во время встречи было важно не только обсудить все вопросы, но и договориться о четких конкретных шагах, сроках их выполнения и получить согласие на их воплощение всеми странами "нормандской четверки".

"Украинская сторона настаивала, что комплексное решение всех вопросов невозможно без обеспечения безопасности на Востоке Украины (главный компонент). Лишь в случае обеспечения безопасности можно решить уже политические вопросы", – отметил украинский президент

В общем нынешнюю встречу он назвал положительной, поскольку был разблокирован процесс, который приостановился после последнего такого мероприятия в 2016 году. Он отметил, что было положено начало разблокировке, начало диалога, и это главное.

Правда, многие вопросы сторонам не удалось решить. Зеленский отметил, что это нужно обязательно сделать в будущем. Другие страны-учаници ему говорили, что нынешний результат нормандского саммита является очень хорошим. Но для украинского президента это – мало и хотелось решить больше проблем: "больше хочется не просто побед, а просто решение проблем, ведь хочется все эти сложные вопросы обсудить и, чтобы они все были на повестке дня."

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Президент Украины добавил, что украинцы имеют заслуженное право не верить словам и обещаниям. Они надеются на соблюдение всех договоренностей, но имеют и четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира.

Мы, со своей стороны, готовы к выполнению договоренностей, но это – дорога с двусторонним движением,

– констатировал он.

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Языковой вопрос

"В Украине люди имеют хорошее образование, поэтому могут общаться как на украинском, так и на русском языках. У нас все это не запрещено, и я это говорил президенту России. И даже сейчас, подчеркивая это, я могу продолжить на русском. И на английском, между прочим у нас в Украине все неплохо говорят".

Готов контактировать с жителями оккупированного Донбасса

"Я готов, я все время говорю с ними. Я сам – с юго-востока, а более 3 миллионов переехали к нам. Они для меня являются такими же жителями оккупированного Донбасса. Имею много друзей, что являются жителями оккупированного Донбасса, интеллигентных людей, которые убежали от пуль и взрывов, потеряли там свой дом, недвижимость, близких. Они живут сегодня на подконтрольной Киеву территории, и я с ними нахожусь в диалоге. Более того, когда посещал Станицу Луганскаю, Петровское и Золотое, я говорил с жителями оккупированного Донбасса".

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Шаги к миру

"Во-первых, мы встретились, и я считаю, что это является большим шагом к миру. Если бы мы не хотели, считаю, что каждый из нас бы не приехал. Мы говорили об обмене, и мы это сделали. У нас был обмен в формате "35 на 35", и корабли нам вернули, правда не полностью, но мы ожидаем. Поэтому мы все очень хотим, чтобы был мир, и все для этого готовы сделать".