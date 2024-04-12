Россияне поздно вечером 11 апреля запустили по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Первоначально угроза существовала для южного и центрального регионов нашего государства.

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Силы ПВО сбили "Шахеды"

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в ночь на 12 апреля в Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. По его словам, там работали силы противовоздушной обороны.

Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО ВСУ уничтожили 2 враждебных БПЛА типа "Shahed",

– говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель Хмельницкой областной военной администрации, в результате атаки в этом регионе повреждены два частных дома. Известно, что сейчас на месте работают все соответствующие службы.

В частности, он отметил, что в настоящее время информация о погибших или травмированных не поступала.

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