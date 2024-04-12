Росіяни пізно ввечері 11 квітня запустили по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Першочергово загроза існувала для південного і центрального регіонів нашої держави.

Дивіться також Росіяни просунулися поблизу Бердичів, наступ триває: карта бойових дій 12 квітня

Сили ППО збили "Шахеди"

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що у ніч проти 12 квітня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. За його словами, там працювали сили протиповітряної оборони.

Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, наші сили ППО ЗСУ знищили 2 ворожих БпЛА типу "Shahed",

– йдеться у повідомленні.

Як розповів заступник Хмельницької обласної військової адміністрації, внаслідок атаки у цьому регіоні пошкоджено два приватних будинки. Відомо, що станом на зараз на місці працюють усі відповідні служби.

Зокрема, він зауважив, що наразі інформація про загиблих чи травмованих не надходила.

Що цьому передувало: основне