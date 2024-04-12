Імовірно, ворог має успіхи на Авдіївському напрямку. 24 Канал аналізує ситуацію на фронті станом на 12 квітня.

Дивіться також Росіяни рвуться до Часового Яру та Уманського: як змінилася лінія фронту за тиждень

Зокрема, аналітики DeepState вночі оновили онлайн-карту бойових дій та повідомили про успіхи збройних сил Росії поблизу села Бердичі.

Бердичі на карті:

При цьому не припиняються бойові дії в Роботиному, Красногорівці, Іванівському, Новокалиновому та Богданівці.

Ситуація на фроті: дані Генштабу

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби ворог активно намагався прорвати українську оборону на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Новокалинове, Уманське та Нетайлове Донецької області, де ворог, завдяки підтримці авіації, прагнув вибити підрозділи із займаних рубежів.

Новокалинове на карті:

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка та Бердичі Донецької області. Обстрілів зі снарядів і мінометів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Нетайлове, Семенівка Донецької області.

Водночас Сили оборони стримують наступ ворога на Новопавлівському напрямку біля населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Урожайне, де росіяни, за підтримки авіації, 15 разів прагнули здійснити прорив ЗСУ.

Урожайне на карті:

Також росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка та Водяне Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог двічі атакував позиції захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Окупанти здійснили авіаційні удари в районах населених пунктів Времівка Донецької області та Новоданилівка Запорізької області.

Старомайорське на карті:

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Білогір'я, Новоданилівка та Щербаки Запорізької області.

Удари ЗСУ

За минулу добу авіація Сил оборони 12 разів атакувала райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.